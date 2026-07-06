Де пройти стажування влітку — добірка вакансій Сьогодні 13:02 — Особисті фінанси

Студентка шукає стажування

Стажування залишається одним із найпоширеніших способів розпочати кар’єру та отримати перший практичний досвід. Із посиланням на robota.ua ділимося добіркою актуальних пропозицій стажувань від провідних українських і міжнародних роботодавців у різних сферах.

Зараз багато українських і міжнародних компаній регулярно відкривають програми для студентів і молодих спеціалістів, пропонуючи роботу над реальними проєктами та можливість подальшого працевлаштування.

Coke Internship 2026 у «Coca-Cola HBC Україна, Вірменія та Молдова»

📍 смт Велика Димерка, Броварський р-н, Київська область (гібридний формат)

Компанія відкрила набір на оплачувану річну програму стажування COKE INTERNSHIP 2026. Вона підійде не лише студентам без досвіду, а й тим, хто змінює професію, повертається до роботи після декретної відпустки або демобілізації.

Пропонується:

оплачуване стажування тривалістю один рік;

офіційне працевлаштування та соціальний пакет;

можливість поєднувати стажування з навчанням;

корпоративний розвіз.

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Sales Intern у «BAT Україна»

📍 Київ

Роботодавець — частина міжнародної групи BAT, яка виробляє традиційні тютюнові вироби та продукти нового покоління, що сфокусовані на зменшення впливу на здоров’я людей.

Компанія відкрила набір на оплачувану тримісячну програму стажування BeTalent Sales для студентів 4−6 курсів і випускників, які хочуть розпочати кар’єру у сфері продажів.

Серед вимог:

можливість працювати повний робочий день;

англійська мова на рівні не нижче Intermediate;

наявність водійського посвідчення або готовність швидко його отримати.

Стажування Raif Campus у «Райффайзен Банк»

📍 Київ/гібридний формат

Про роботодавця

Один із найбільших українських банків з іноземним капіталом запрошує студентів і випускників на безоплатну програму стажування Raif Campus.

Програма передбачає:

стажування тривалістю від 2 до 6 місяців;

роботу над реальними бізнес-проєктами;

сертифікат після завершення стажування;

корпоративні заходи та привітальний подарунок.

Стажер юридичної практики Life Sciences & Healthcare в Arzinger

📍 Київ

Незалежна національна юридична компанія запрошує студентів старших курсів і нещодавніх випускників юридичних факультетів на оплачуване стажування у практиці Life Sciences & Healthcare.

Майбутній стажер займатиметься:

моніторингом змін законодавства, судової практики та галузевих новин;

проведенням юридичних досліджень;

підготовкою аналітичних матеріалів, меморандумів, презентацій та публікацій;

допомогою у підготовці юридичних статей та інших PR-матеріалів з юридичних питань.

Стажер з фінансів у Roshen

📍 Київ

Центральний офіс виробника кондитерських виробів у світі запрошує студентів і молодих фахівців на оплачуване шестимісячне стажування у фінансовому департаменті.

Програма розрахована на студентів 1−2 курсів магістратури та випускників 2024—2026 років економічних чи фінансових спеціальностей.

Компанія пропонує:

оплачуване стажування з офіційним працевлаштуванням;

безкоштовні обіди;

медичне страхування після успішного завершення програми;

можливість отримати постійну роботу в компанії.

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Менеджер із закупівель (стажер) в «Український аграрний холдинг»

📍 с. Красне, Золочівський район, Львівська область

Роботодавець — група компаній, яка спеціалізується на вирощуванні зернових, молочному тваринництві, а також надає елеваторні послуги та займається залізничними перевезеннями.

Майбутній фахівець займатиметься, зокрема, пошуком постачальників, веденням переговорів, укладанням договорів, контролем поставок і підготовкою звітності.

Очікування від кандидатів:

впевнене володіння комп’ютером та офісними програмами;

наявність водійського посвідчення категорії B і досвіду керування автомобілем;

готовність до відряджень.

Компанія анонсує навчання та розглядає кандидатів без досвіду.

Стажер у сервісний департамент (сервісний інженер) в Konica Minolta Ukraine

📍 Київ

Офіційний представник глобального провайдера ІТ-рішень, послуг паперового та електронного документообігу запрошує студентів технічних спеціальностей старших курсів і випускників 2025—2026 років на оплачуване стажування з перспективою подальшого працевлаштування.

Під час стажування майбутній сервісний інженер ремонтуватиме і обслуговуватиме багатофункціональні пристрої (БФП), діагностуватиме та усуватиме технічні несправності та збої у роботі БФП.

Серед вимог: англійська мова на рівні, достатньому для читання технічної документації, водійське посвідчення категорії B та стаж водіння від 2 років.

Молодший інженер з виробництва (стажування) в Cemark

📍 Кам’янець-Подільський

Частина міжнародної групи CRH, одного зі світових лідерів у виробництві будівельних матеріалів запрошує студентів 3−4 курсів і випускників, які завершили навчання не більше трьох років тому, на програму оплачуваного стажування.

Пропонується офіційне працевлаштування, менторська підтримка, тренінги, корпоративні курси англійської мови, трансфер до/з підприємства.

Стажер у відділ нарахування заробітної плати в Ernst & Young

📍 Київ

Роботодавець — міжнародна компанія, що надає професійні послуги у сферах аудиту, консалтингу, оподаткування, права, стратегії та транзакцій.

Майбутній стажер братиме участь у підготовці розрахунків заробітної плати, обов’язкової звітності, довідок для клієнтів, а також допомагатиме команді консультувати з питань трудового та податкового законодавства.

Пропонується: офіційне працевлаштування з першого дня, медичне страхування, 35 календарних днів відпустки, гнучкий графік, безкоштовні обіди, компенсація професійної сертифікації.

Молодший фахівець фінансового відділу (стажування) в IDS Ukraine

📍 Київ

Компанія — один із провідних виробників і дистриб’юторів бутильованої води в Україні, до портфеля якого входять бренди «Моршинська», «Миргородська», «Аляска» та «Аква Лайф».

На оплачуване тримісячне стажування запрошують студентів 3−6 курсу або випускників спеціальностей «Фінанси», «Економіка», «Облік і аудит» чи суміжних напрямів.

Майбутній фахівець займатиметься план-факт аналізом доходів і витрат, підготовкою інформаційно-аналітичної звітності та презентацій, а також братиме участь у стандартизації управлінської та аналітичної звітності.

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