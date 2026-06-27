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Зумери заробляють більше за міленіалів при зміні роботи — дослідження

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Чому зумери заробляють більше за міленіалів
Чому зумери заробляють більше за міленіалів, Фото: magnific
Зумери та міленіали мають різні можливості на ринку праці, водночас представники покоління Z заробляють більше. Відповідні дані зазначені у звіті Bank of America Institute, де порівняли середні зарплати людей цих двох поколінь.
Про це повідомляє Іnvestopedia.

Чому зміна роботи дає більший приріст доходу

Працівники покоління Z, які перейшли в нову компанію, мали у чотири рази більшу зарплату, ніж ті, хто залишився на своєму місці.
Водночас міленіали, які змінили роботу, отримали приблизно удвічі більше підвищення зарплати, ніж ті, хто залишився у свого роботодавця.
Річ у тім, що методом отримати підвищення часто є зміна роботи. Однак це правило діє для тих, хто лише починає кар’єру. Для старших і високооплачуваних працівників наразі вигідніше залишатися на місці та не змінювати роботу.
Така тенденція пояснюється тим, що молоді працівники починають з початку та мають більше можливостей для швидкого зростання.
Вони можуть змінювати свій напрям роботи або посади та застосовувати у роботі навички, отримані під час навчання. Проте старші працівники займають високооплачувані посади у компаніях, де цінується їхній досвід.
Медіанна зарплат різних поколінь
Медіанна зарплат різних поколінь, Фото: Іnvestopedia

Фінансові потреби впливають на кар’єрні рішення

Зумери мають більше мотивації шукати нову роботу з вищою зарплатою через більшу потребу у фінансах, яка знижується з віком.
Водночас міленіали часто вже мають житло, тому вони менш залежні від зростання цін, до того ж вони мають стабільність або гнучкий графік роботи тощо.
Натомість зумери мають потребу швидше покривати зростаючі витрати, наприклад, оренду чи купівлю житла, автомобіля або створення сім’ї.
Для старшого та середнього покоління зміна роботи вже не дає такого результату, як для зумерів. Тож у більшості випадків зарплата не збільшується, а навпаки може зменшуватися.
Та попри зазначений аналіз, ринок праці залишається складним для всіх поколінь. Різниця в зарплатах між тими, хто переходить на нову роботу, і тими, хто залишається на старій, фіксується як найменша в останні сім років. У покоління Z підвищення зарплати при зміні роботи зменшилося приблизно на 20% порівняно з 2022 роком.
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