Повний перелік допомоги ВПО у 2026 році Сьогодні 15:05 — Особисті фінанси

Виплати ВПО

Внутрішньо переміщені особи в Україні можуть розраховувати не лише на щомісячні грошові виплати, а й на низку інших державних програм. Серед них — пільгова іпотека, компенсація за оренду житла, гранти на відкриття бізнесу, ваучери тощо.

Із посиланням на ГО «ВПО України» розповідаємо, які види допомоги зараз доступні ВПО.

Щомісячна допомога на проживання — 3000 грн для дітей та людей з інвалідністю, 2000 грн для інших категорій. Водночас уряд розширив перелік отримувачів: тепер діти з-поміж ВПО можуть отримувати виплати незалежно від сукупного доходу родини;

— 3000 грн для дітей та людей з інвалідністю, 2000 грн для інших категорій. Водночас уряд розширив перелік отримувачів: тепер діти з-поміж ВПО можуть отримувати виплати незалежно від сукупного доходу родини; Пільгова іпотека за програмою «єОселя» — держава компенсує 70% першого внеску, покриває 70% платежів за кредитом протягом першого року та надає одноразову виплату 40 тис. грн на оформлення іпотечного договору;

— держава компенсує 70% першого внеску, покриває 70% платежів за кредитом протягом першого року та надає одноразову виплату 40 тис. грн на оформлення іпотечного договору; Медична допомога для ВПО старшого віку — після евакуації вони можуть пройти 60-денний курс відновлення, який включає медичну допомогу, психологічну підтримку та супровід соціального працівника для пошуку варіантів подальшого проживання;

Програма «єВідновлення» — власники пошкодженого або знищеного через бойові дії житла можуть отримати кошти на ремонт або житловий сертифікат;

— власники пошкодженого або знищеного через бойові дії житла можуть отримати кошти на ремонт або житловий сертифікат; Програма житлових ваучерів — ВПО зі статусом учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати ваучер номіналом 2 млн грн для придбання чи будівництва житла або погашення іпотеки;

— ВПО зі статусом учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати ваучер номіналом 2 млн грн для придбання чи будівництва житла або погашення іпотеки; Субсидія на оренду житла — доступна переселенцям, які витрачають понад 20% свого доходу на оренду та не отримують допомогу на проживання ВПО;

— доступна переселенцям, які витрачають понад 20% свого доходу на оренду та не отримують допомогу на проживання ВПО; Пільгове кредитування через Держмолодьжитло — кредити надаються зі ставкою 3% річних строком до 30 років із мінімальним першим внеском 6%;

— кредити надаються зі ставкою 3% річних строком до 30 років із мінімальним першим внеском 6%; Програма «Прихисток» — власники житла, які безоплатно розміщують переселенців, можуть отримати компенсацію 450 грн на місяць за кожну особу;

Ваучери на навчання — ВПО, які мають професійно-технічну, фахову передвищу або вищу освіту та не перебувають на обліку як безробітні, можуть отримати ваучер вартістю до 33 280 грн. Якщо вартість навчання перевищує суму ваучера, різницю оплачує переселенець або роботодавець;

— ВПО, які мають професійно-технічну, фахову передвищу або вищу освіту та не перебувають на обліку як безробітні, можуть отримати ваучер вартістю до 33 280 грн. Якщо вартість навчання перевищує суму ваучера, різницю оплачує переселенець або роботодавець; Програма «Власна справа» — передбачає мікрогранти від 50 тис. до 500 тис. грн на започаткування або розвиток бізнесу. Для ВПО з прифронтових областей максимальна сума може становити до 1 млн грн. Для участі потрібно подати заявку через портал «Дія», додати бізнес-план та пройти співбесіду в Центрі зайнятості.

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