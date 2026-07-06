Військовим надійшла не вся зарплата за червень: Міноборони пояснило, коли буде решта Сьогодні 17:40 — Особисті фінанси

10 000 грн — додаткова винагорода за роботу в тилу за червень, надійде в той же час, коли і додаткова винагорода за участь у бойових діях. Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Військовослужбовці вже отримали або отримають найближчими днями базове грошове забезпечення за червень. Водночас додаткові виплати, зокрема бойові винагороди, нараховуватимуться окремо.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Які виплати нараховують зараз

У Міноборони уточнили, що кошти, які військові вже отримали або отримають найближчим часом, є базовим грошовим забезпеченням.

Додаткова винагорода в розмірі 10 тис. грн за виконання завдань у тилу за червень буде виплачена одночасно з додатковою винагородою за участь у бойових діях.

Наразі Міністерство оборони, Генеральний штаб ЗСУ та інші органи військового управління надають військовим частинам роз’яснення щодо порядку нарахування нових виплат за червень.

Коли виплатять бойові винагороди

Бойові виплати, а також винагороди за взяття противника в полон здійснюватимуться після видання наказів командирів військових частин, у яких буде визначено розмір виплат конкретним військовослужбовцям.

Як нараховуватимуть виплати за штурмові та ударно-пошукові дії

Виплати за ударно-пошукові та штурмові дії проводитимуться після надходження від вищих штабів документів, які підтверджують виконання таких завдань.

У разі якщо підтвердні документи надійдуть пізніше встановленого терміну, виплату буде перенесено на наступний місяць.

Водночас наказом Міністерства оборони № 260 передбачено, що вищий штаб має надати підтвердження штурмових дій протягом трьох діб.

Виплати за знищення живої сили противника

Виплати за знищення живої сили будуть здійснюватися після верифікації в системі «Дельта» і оголошення наказом командира.

Раніше Finance.ua розповідав , що Володимир Зеленський заявив про підготовку нової системи грошового забезпечення для військовослужбовців.

Пізніше Міністерство оборони опублікувало деталі нової реформи війська. Так, українські захисники і захисниці зможуть підписати контракти з гідними виплатами та чіткими термінами служби, після яких гарантовано отримають право на відстрочку. Найбільші виплати передбачено для піхотних посад на передовій.

Середня зарплата піхотинця становитиме 300 000 гривень на місяць. Максимальна сума — не більше 460 000 гривень.

22 червня президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Державного бюджету на 2026 рік. Згідно з документом, доходи державного бюджету збільшаться на понад 2,29 трлн грн, а видатки на 1,64 трлн грн. Видатки державного бюджету на сектор безпеки та оборони збільшаться на 1,56 трлн грн.

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