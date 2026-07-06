Сплата земельного податку: які пільги для пенсіонерів Сьогодні 20:00 — Особисті фінанси

Сплата земельного податку: які пільги для пенсіонерів

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, порядок їх адміністрування, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки посадових осіб під час адміністрування податків та зборів регламентує Податковий кодекс України.

А чи можуть отримати пільгу щодо сплати земельного податку ФО, яким призначено пенсію не за віком, а за вислугу років, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника тощо, після досягнення ними пенсійного віку без зміни виду пенсії, пояснює ДПС

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Пільги по земельному податку з фізичних осіб встановлено ст. 281 ПКУ.

Так, відповідно до п. 281.1 ст. 281 ПКУ від сплати земельного податку звільняються, зокрема, пенсіонери (за віком).

Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб п. 281.1 ст. 281 ПКУ, поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм:

для ведення особистого селянського господарства — у розмірі не більше як 2,0 га;

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах — не більше як 0,25 га, в селищах — не більше як 0,15 га, в містах — не більше як 0,10 га;

для індивідуального дачного будівництва — не більше як 0,10 га;

для будівництва індивідуальних гаражів — не більше як 0,01 га;

для ведення садівництва — не більше як 0,12 гектара.

Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право.

У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право (п. 284.2 ст. 284 ПКУ).

Також повідомляємо, що якщо фізична особа протягом року набула право на пільгу по земельному податку, то для отримання пільги така особа має право звернутися до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки із документом, що посвідчує право на пільгу.

Висновки

Право на пільгу по земельному податку за земельні ділянки, визначені у п. 281.2 ст. 281 ПКУ, надається фізичній особі на підставі документів, що посвідчують таке право, зокрема, пенсійного посвідчення пенсіонера (за віком).

Водночас зазначаємо, що від сплати податку звільняються фізичні особи (у тому числі ті, які не відносяться до пільгової категорії) на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи (п. 281.3 ст. 281 ПКУ).

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