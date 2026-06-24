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Де найбільше зростання та скорочення с/г виробництва в Україні — Держстат (інфографіка)

Аграрний ринок
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Де найбільше зростання та скорочення с/г виробництва в Україні — Держстат (інфографіка)
Де найбільше зростання та скорочення с/г виробництва в Україні — Держстат (інфографіка)
Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в Україні в січні-травні 2026 року збільшився на 1,4% порівняно з аналогічним періодом 2025 року, тоді як за підсумками чотирьох місяців зростання становило 1,7%.
Про це повідомила Державна служба статистики (Держстат).
Позитивна динаміка була забезпечена виключно галуззю тваринництва, оскільки дані з рослинництва до червня традиційно не формуються.
Основним чинником зростання залишилися сільськогосподарські підприємства, які за підсумками п’яти місяців наростили виробництво на 10,9%.
<i>Створено за допомогою ШІ</i>
Створено за допомогою ШІ
У господарствах населення спад виробництва зменшився до 15,3% порівняно з 15,7% за результатами чотирьох місяців.
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Найбільше скорочення в приватному секторі

Спостерігалося в Донецькій (66,2%), Тернопільській (39,2%), Закарпатській (26,1%) та Запорізькій (28,0%) областях.
Зростання виробництва у господарствах населення було зафіксовано лише у Київській області (на 0,9%).
Як повідомлялося, за підсумками 2025 року сільгоспвиробництво в Україні скоротилося на 6,8% порівняно з 2024 роком.
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Нагадаємо, Українські аграрії зазнали прямих збитків на $11 млрд внаслідок російської агресії. Загальні втрати агросектору України значно більші та включають недоотримані доходи, порушення логістики, скорочення посівних площ і втрату кваліфікованих кадрів через війну. Про це заявив заступник міністра економіки України Тарас Висоцький
Із загальної суми щонайменше $6,5 млрд припадає на знищену та пошкоджену сільськогосподарську техніку, руйнування логістичної інфраструктури, зокрема зерносховищ і елеваторів, а також викрадену або знищену агропродукцію.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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