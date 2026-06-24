Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в Україні в січні-травні 2026 року збільшився на 1,4% порівняно з аналогічним періодом 2025 року, тоді як за підсумками чотирьох місяців зростання становило 1,7%.
Про це повідомила Державна служба статистики (Держстат).
Позитивна динаміка була забезпечена виключно галуззю тваринництва, оскільки дані з рослинництва до червня традиційно не формуються.
Основним чинником зростання залишилися сільськогосподарські підприємства, які за підсумками п’яти місяців наростили виробництво на 10,9%.
У господарствах населення спад виробництва зменшився до 15,3% порівняно з 15,7% за результатами чотирьох місяців.
Нагадаємо, Українські аграрії зазнали прямих збитків на $11 млрд внаслідок російської агресії. Загальні втрати агросектору України значно більші та включають недоотримані доходи, порушення логістики, скорочення посівних площ і втрату кваліфікованих кадрів через війну. Про це заявив заступник міністра економіки України Тарас Висоцький
Із загальної суми щонайменше $6,5 млрд припадає на знищену та пошкоджену сільськогосподарську техніку, руйнування логістичної інфраструктури, зокрема зерносховищ і елеваторів, а також викрадену або знищену агропродукцію.