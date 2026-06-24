Де найбільше зростання та скорочення с/г виробництва в Україні — Держстат (інфографіка) Сьогодні 21:00 — Аграрний ринок

Де найбільше зростання та скорочення с/г виробництва в Україні — Держстат (інфографіка)

Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в Україні в січні-травні 2026 року збільшився на 1,4% порівняно з аналогічним періодом 2025 року, тоді як за підсумками чотирьох місяців зростання становило 1,7%.

Про це повідомила Державна служба статистики (Держстат).

Позитивна динаміка була забезпечена виключно галуззю тваринництва, оскільки дані з рослинництва до червня традиційно не формуються.

Основним чинником зростання залишилися сільськогосподарські підприємства, які за підсумками п’яти місяців наростили виробництво на 10,9%.

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У господарствах населення спад виробництва зменшився до 15,3% порівняно з 15,7% за результатами чотирьох місяців.

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Найбільше скорочення в приватному секторі

Спостерігалося в Донецькій (66,2%), Тернопільській (39,2%), Закарпатській (26,1%) та Запорізькій (28,0%) областях.

Зростання виробництва у господарствах населення було зафіксовано лише у Київській області (на 0,9%).

Як повідомлялося, за підсумками 2025 року сільгоспвиробництво в Україні скоротилося на 6,8% порівняно з 2024 роком.

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$11 млрд внаслідок російської агресії. Загальні втрати агросектору України значно більші та включають недоотримані доходи, порушення логістики, скорочення посівних площ і втрату кваліфікованих кадрів через війну. Про це Нагадаємо, Українські аграрії зазнали прямих збитків навнаслідок російської агресії. Загальні втрати агросектору України значно більші та включають недоотримані доходи, порушення логістики, скорочення посівних площ і втрату кваліфікованих кадрів через війну. Про це заявив заступник міністра економіки України Тарас Висоцький

Із загальної суми щонайменше $6,5 млрд припадає на знищену та пошкоджену сільськогосподарську техніку, руйнування логістичної інфраструктури, зокрема зерносховищ і елеваторів, а також викрадену або знищену агропродукцію.

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