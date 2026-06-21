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Прямі збитки українського агросектору через війну перевищили $11 млрд

Аграрний ринок
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Український агросектор втратив понад $11 млрд через російську агресію
Український агросектор втратив понад $11 млрд через російську агресію
Українські аграрії зазнали прямих збитків на $11 млрд внаслідок російської агресії. Загальні втрати агросектору України значно більші та включають недоотримані доходи, порушення логістики, скорочення посівних площ і втрату кваліфікованих кадрів через війну.
Про це заявив заступник міністра економіки України Тарас Висоцький, повідомляє Bloomberg.
Із загальної суми щонайменше $6,5 млрд припадає на знищену та пошкоджену сільськогосподарську техніку, руйнування логістичної інфраструктури, зокрема зерносховищ і елеваторів, а також викрадену або знищену агропродукцію.
Ситуація в агросекторі суттєво погіршилася наприкінці 2025 року та на початку 2026 року через активізацію атак російських безпілотників на портову та аграрну інфраструктуру.
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Найбільших втрат останніми місяцями зазнала портова інфраструктура Одеської області.
«За перші кілька місяців 2026 року порти Великої Одеси зазнали понад 180 ударів — майже стільки ж, скільки за весь попередній рік. У пікові періоди це призводило до зниження експортних потужностей на 20−30%, хоча загалом портова інфраструктура демонструє високу стійкість», — зазначив Тарас Висоцький.
За його словами, Україна продовжує документувати всі факти завдання шкоди економіці для подальшого стягнення репарацій та притягнення держави-агресора до фінансової й юридичної відповідальності на міжнародному рівні.
Раніше Finance.ua писав, що загальні збитки України від російської агресії можуть перевищити 1 трлн доларів. У загальну суму входять втрати як держави, так і приватного сектору.
За матеріалами:
censor.net.ua
Аграрії
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