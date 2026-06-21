Прямі збитки українського агросектору через війну перевищили $11 млрд Сьогодні 08:16 — Аграрний ринок

Український агросектор втратив понад $11 млрд через російську агресію

Українські аграрії зазнали прямих збитків на $11 млрд внаслідок російської агресії. Загальні втрати агросектору України значно більші та включають недоотримані доходи, порушення логістики, скорочення посівних площ і втрату кваліфікованих кадрів через війну.

Про це заявив заступник міністра економіки України Тарас Висоцький, повідомляє Bloomberg.

Із загальної суми щонайменше $6,5 млрд припадає на знищену та пошкоджену сільськогосподарську техніку, руйнування логістичної інфраструктури, зокрема зерносховищ і елеваторів, а також викрадену або знищену агропродукцію.

Ситуація в агросекторі суттєво погіршилася наприкінці 2025 року та на початку 2026 року через активізацію атак російських безпілотників на портову та аграрну інфраструктуру.

Найбільших втрат останніми місяцями зазнала портова інфраструктура Одеської області.

«За перші кілька місяців 2026 року порти Великої Одеси зазнали понад 180 ударів — майже стільки ж, скільки за весь попередній рік. У пікові періоди це призводило до зниження експортних потужностей на 20−30%, хоча загалом портова інфраструктура демонструє високу стійкість», — зазначив Тарас Висоцький.

За його словами, Україна продовжує документувати всі факти завдання шкоди економіці для подальшого стягнення репарацій та притягнення держави-агресора до фінансової й юридичної відповідальності на міжнародному рівні.

Раніше Finance.ua писав , що загальні збитки України від російської агресії можуть перевищити 1 трлн доларів. У загальну суму входять втрати як держави, так і приватного сектору.

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