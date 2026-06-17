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Україна нарощує експорт ще однієї ягоди: де найбільше купують

Аграрний ринок
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Україна нарощує експорт ще однієї ягоди: де найбільше купують
Україна нарощує експорт ще однієї ягоди: де найбільше купують
Україна суттєво наростила експорт замороженої малини у сезоні 2025/2026 років, досягнувши 56,8 тис. тонн продукції та рекордної виручки у €223,8 млн.
Зростання попиту на європейських ринках і підвищення середньої ціни до €3,94/кг забезпечили новий історичний максимум для галузі.
Про це йдеться у звіті асоціації «Ягідництво України».
За даними галузевого моніторингу, обсяги експорту зросли на 7% порівняно з попереднім сезоном. Водночас валютна виручка збільшилася на 66% і сягнула рекордних 223,8 млн євро. Середня експортна ціна також підвищилася до 3,94 євро за кілограм.
Найбільшими імпортерами української замороженої малини залишаються:
  • Польща (23,3 тис. тонн),
  • Німеччина (12,7 тис. тонн)
  • Чехія (9,8 тис. тонн).
Найвищі ціни фіксувалися в березні, коли було експортовано 4,55 тис. тонн за середньою ціною 4,22 євро за кілограм.
У звіті зазначається, що потенційний неврожай малини в Сербії та пошкодження ягідних насаджень у Польщі можуть підтримати високий рівень цін на ринку у сезоні 2026/2027 років. Це, на думку експертів, відкриває для українських виробників додаткові можливості для планування заготівлі та укладання довгострокових експортних контрактів.
Український експорт лохини також демонструє зростання. Обсяги поставок збільшилися до 9,2 тис. тонн (+11%), а виручка — до 16,4 млн євро (+32%). Середня ціна піднялася до 1,79 євро за кілограм.
За матеріалами:
Finance.ua
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