Аграрії отримають компенсацію на добрива та меліорацію (сума) Сьогодні 21:33 — Аграрний ринок

Аграрії отримають компенсацію на добрива та меліорацію (сума)

19 червня 2026 року Уряд оголосив про початок роботи програми з компенсації вартості закупівлі українських добрив. Йдеться мова про комплексні добрива українського походження.

Аграрії зможуть отримати до 1000 грн на гектар безповоротної допомоги на закупівлю комплексних мінеральних добрив українського виробництва — з розрахунку до 7 тонн на кожні 100 гектарів угідь.

Про це у своєму телеграм каналі повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.

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Подати заявку можна буде через Державний аграрний реєстр.

«Це допоможе зменшити витрати аграріїв та підтримає українських виробників добрив», — без уточнення заявила пані Свириденко.

Також уряд розширить підтримку меліорації, збільшивши максимальний розмір компенсації для аграріїв та організацій водокористувачів до понад 30 тис. грн на гектар по всій Україні, а на прифронтових територіях — до понад 48 тис. грн на гектар.

Із 2027 року ця підтримка щороку індексуватиметься.

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До того ж, уряд розпочав модернізацію зрошувальних систем на Одещині. Зокрема збільшив державну підтримку для розвитку меліорації на прифронтових територіях до 80%.

Суми компенсацій по меліорації:

— До 30 000+ грн на 1 га по всій території України.

— До 48 000+ грн на 1 га для господарств, розташованих у прифронтових регіонах.

В середині червня перші п’ять агровиробників із прифронтових регіонів отримали підвищену компенсацію — 40% вартості української сільгосптехніки.

Нагадаємо, Українські аграрії зазнали прямих збитків на $11 млрд внаслідок російської агресії. Загальні втрати агросектору України значно більші та включають недоотримані доходи, порушення логістики, скорочення посівних площ і втрату кваліфікованих кадрів через війну. Про це заявив заступник міністра економіки України Тарас Висоцький.

Найбільших втрат останніми місяцями зазнала портова інфраструктура Одеської області.

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