Аграрії отримають компенсацію на добрива та меліорацію (сума)

Подати заявку можна буде через Державний аграрний реєстр.
«Це допоможе зменшити витрати аграріїв та підтримає українських виробників добрив», — без уточнення заявила пані Свириденко.
Також уряд розширить підтримку меліорації, збільшивши максимальний розмір компенсації для аграріїв та організацій водокористувачів до понад 30 тис. грн на гектар по всій Україні, а на прифронтових територіях — до понад 48 тис. грн на гектар.
Із 2027 року ця підтримка щороку індексуватиметься.
До того ж, уряд розпочав модернізацію зрошувальних систем на Одещині. Зокрема збільшив державну підтримку для розвитку меліорації на прифронтових територіях до 80%.
Суми компенсацій по меліорації:
— До 30 000+ грн на 1 га по всій території України.
— До 48 000+ грн на 1 га для господарств, розташованих у прифронтових регіонах.
В середині червня перші п’ять агровиробників із прифронтових регіонів отримали підвищену компенсацію — 40% вартості української сільгосптехніки.
Нагадаємо, Українські аграрії зазнали прямих збитків на $11 млрд внаслідок російської агресії. Загальні втрати агросектору України значно більші та включають недоотримані доходи, порушення логістики, скорочення посівних площ і втрату кваліфікованих кадрів через війну. Про це заявив заступник міністра економіки України Тарас Висоцький.
Найбільших втрат останніми місяцями зазнала портова інфраструктура Одеської області.