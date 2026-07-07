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Скільки коштує бензин, дизель і газ 7 липня (інфографіка)

Особисті фінанси
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Скільки коштує бензин, дизель і газ 7 липня (інфографіка)
Скільки коштує бензин, дизель і газ 7 липня (інфографіка)
Станом на 7 липня 2026 року аналіз даних брендів OKKO, WOG, SOCAR та «Укрнафта» свідчить про повну стабільність на ринку — жодна з позицій не змінилася в ціні за останню добу.
Найдорожче преміальні марки «сотого» бензину традиційно пропонують OKKO, WOG та SOCAR — по 88,90 грн/л.
Скільки коштує бензин, дизель і газ 7 липня (інфографіка)
Раніше писали, що травень 2026 року продемонстрував високу чутливість українського авторинку до змін вартості пального. Після того як дизельне пальне подорожчало до 86 грн за літр, а бензин А-95 подешевшав до 76 грн за літр, покупці почали активніше обирати бензинові автомобілі.
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Водночас російські удари по автозаправних станціях (АЗС) можуть призвести не лише до подорожчання пального, а й до його дефіциту по всій Україні. Про це повідомив головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.
Експерт зазначив, що ворожі атаки на мережі АЗС скорочують пропозицію пального, адже разом із заправками знищуються й його запаси. Саме це створює передумови як для подорожчання, так і для можливої нестачі ресурсу.
За матеріалами:
Finance.ua
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