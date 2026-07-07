Не користуєтеся ФОП? Ось чому його краще офіційно закрити Сьогодні 08:06 — Особисті фінанси

«Сплячий» ФОП може коштувати грошей

Якщо ви більше не ведете підприємницьку діяльність, але ФОП досі офіційно не закрили, це може призвести до зайвих витрат і штрафів. Навіть за відсутності доходів підприємцю можуть нараховуватися обов’язкові платежі, а неподання звітності загрожує фінансовими санкціями.

Із посиланням на Департамент державної реєстрації виконкому Кременчуцької міської ради розповідаємо, чому не варто залишати ФОП «сплячим» і як припинити діяльність онлайн.

Чому варто закрити ФОП

Багато підприємців після припинення роботи не подають документи на закриття, через що ФОП формально продовжує існувати роками.

Основні причини офіційно припинити діяльність:

після закриття більше не потрібно подавати «нульові» декларації, за неподання яких можуть накладатися штрафи;

припиняється нарахування обов’язкових платежів, зокрема ЄСВ, єдиного податку та військового збору, які можуть виникати незалежно від фактичного ведення діяльності;

«сплячі» ФОП, які не подають звітність, ризикують отримати штрафи та пеню.

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Як закрити ФОП через «Дію»

Припинити підприємницьку діяльність можна онлайн через портал «Дія» або звернувшись до державного реєстратора. Зробити це можна незалежно від місця проживання підприємця в Україні.

Після отримання документів державний реєстратор має протягом 24 годин внести інформацію про припинення діяльності до Єдиного державного реєстру. Дані автоматично передаються до ДПС, органів статистики та Пенсійного фонду.

Щоб закрити ФОП через «Дію», потрібно:

мати кваліфікований електронний підпис;

авторизуватися в особистому кабінеті порталу «Дія»;

перевірити та заповнити онлайн-заяву, після чого підписати її електронним підписом;

дочекатися повідомлення про припинення діяльності, яке надійде в особистий кабінет і на електронну пошту.

Раніше ми повідомляли , що у 2026 році українці частіше відкривають власну справу, ніж закривають її. За перші два квартали чистий приріст становив 39 214 ФОПів, а кількість закриттів скоротилася більш ніж на третину порівняно з минулим роком. Найбільший чистий приріст підприємців зафіксували у сфері освіти.

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