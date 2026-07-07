Як підтвердити сплату ЄСВ за ФОП під час отримання допомоги на дитину Сьогодні 08:33 — Особисті фінанси

Підтвердженням сплати страхового внеску є індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру.

Головне управління ДПС у Житомирській області роз’яснило, що є підтвердженням сплати страхового внеску органом, який виплачує допомогу при народженні дитини до досягнення нею трирічного віку, для звільнення фізичної особи-підприємця від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) за себе.

Що передбачає законодавство

Відповідно до частини другої статті 16 Закону України № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», Державний реєстр загальнообов’язкового державного соціального страхування складається з двох частин:

реєстру страхувальників;

реєстру застрахованих осіб.

Формування та ведення реєстру застрахованих осіб здійснює Пенсійний фонд України.

На кожну застраховану особу формується персональна електронна облікова картка. Вона містить інформацію про страховий стаж, заробітну плату або дохід, розмір сплаченого єдиного внеску та інші дані, необхідні для обчислення і призначення страхових виплат.

Який документ підтверджує сплату внеску

У податковій службі наголосили, що контролюючі органи не є розпорядниками реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Тому підтвердженням сплати страхового внеску органом, який виплачує допомогу при народженні дитини до досягнення нею трирічного віку, є індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що уряд готовий опрацювати можливість поширення програми «єЯсла» на жінок, які працюють як фізичні особи-підприємці (ФОП).

«Бізнес, з яким ми зустрічаємося на щоденній основі, ставить питання забезпечення кадрами і більш активного залучення жінок до ринку праці. Очевидно, що програма „єЯсла“ — це програма, яка дозволяє жінкам виходити на роботу і мати можливість себе забезпечувати. Ми готові розглянути можливості розширення цієї програми на фізичних осіб-підприємниць», — заявила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Водночас вона наголосила на необхідності створення механізмів контролю для запобігання можливим зловживанням.

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