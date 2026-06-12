Кабмін може поширити програму «єЯсла» на жінок-ФОП, але є умова Сьогодні 11:10 — Казна та Політика

4 березня 2026 року в Україні стартували виплати нової «дитячої допомоги» за програмою «єЯсла»

Уряд готовий опрацювати можливість поширення програми «єЯсла» на жінок, які працюють як фізичні особи-підприємці (ФОП).

Про це заявила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко під час «години запитань до уряду» у Верховній Раді в п’ятницю, передає «Інтерфакс-Україна».

Уряд вивчає можливість розширення програми

За словами Свириденко, питання залучення більшої кількості жінок до ринку праці регулярно порушує бізнес.

«Бізнес, з яким ми зустрічаємося на щоденній основі, ставить питання забезпечення кадрами і більш активного залучення жінок до ринку праці. Очевидно, що програма „єЯсла“ — це програма, яка дозволяє жінкам виходити на роботу і мати можливість себе забезпечувати. Ми готові розглянути можливості розширення цієї програми на фізичних осіб-підприємниць», — заявила Свириденко.

Водночас вона наголосила на необхідності створення механізмів контролю для запобігання можливим зловживанням.

«Нас разом з міністром соціальної політики турбує питання побудови одразу антифрод системи, щоб уникнути зловживання з боку тих ФОПів, які ніколи не займалися наданням цих видів послуг, які просто можуть зловживати за рахунок таких змін», — додала прем’єр-міністерка.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 15265, який має усунути обмеження, що наразі не дозволяють отримувати виплати фізичним особам-підприємцям та самозайнятим професіоналам.

Чинна редакція закону передбачає виплату допомоги лише для найманих працівників, які повертаються до роботи на повну зайнятість. Водночас ФОПи та особи, що провадять незалежну професійну діяльність (зокрема адвокати, нотаріуси, аудитори), залишаються поза межами цієї підтримки. Законопроєкт передбачає розширення кола отримувачів виплат і включення до нього ФОПів та самозайнятих осіб. Право на допомогу пропонується надати матері або іншому законному представнику дитини, який фактично здійснює догляд і при цьому є підприємцем або самозайнятим.

Як працює програма «єЯсла»

8 тис. грн, а на дитину з інвалідністю — 12 тис. грн. 4 березня 2026 року в Україні стартували виплати нової «дитячої допомоги» за програмою «єЯсла». Йдеться про щомісячну допомогу у розмірі, а на дитину з інвалідністю — 12 тис. грн.

Виплати призначені для батьків, які виходять на роботу після досягнення дитиною віку 1 року.

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