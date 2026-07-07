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Які виплати пенсії у зв’язку з втратою годувальника в 2026 році (суми)

Особисті фінанси
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Які виплати пенсії у зв’язку з втратою годувальника в 2026 році (суми)
Які виплати пенсії у зв’язку з втратою годувальника в 2026 році (суми)
Пенсія у разі втрати годувальника призначається за наявності в годувальника на день смерті страхового стажу, який був би необхідний йому для призначення пенсії по III групі інвалідності- деталі тут.
Про це пише Пенсійний фонд.
Головна умова отримання пенсії — подати заяву протягом 12 місяців після смерті годувальника, інакше право на своєчасне призначення виплат може бути втрачено.
Звернутися за призначенням можна двома способами:
  • особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду України;
  • онлайн — через вебпортал електронних послуг ПФУ або портал Дія.

Хто має право на виплати

Отримати пенсію можуть не всі родичі, а лише ті, хто підпадає під визначені законом категорії:
  • чоловік або дружина, батьки — якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку;
  • діти до 18 років, а також старші діти з інвалідністю, встановленою до цього віку;
  • діти, які навчаються на денній формі, — до 23 років;
  • діти-сироти — до 23 років;
  • члени сім’ї людини, яка зникла безвісти, — за умови, що були на її утриманні;
  • чоловік, дружина, а за їх відсутності — один із батьків, брат, сестра, дідусь чи бабуся померлого, якщо вони не працюють і доглядають його дитину (дітей) до 8-річного віку.
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Сума

Розмір пенсії залежить від кількості непрацездатних членів родини:
  • одному члену сім’ї нараховують 50 відсотків пенсії за віком померлого годувальника;
  • двом і більше — 100 відсотків такої пенсії, розподілені між ними порівну.

Мінімальні суми у 2026 році

Держава встановила нижню межу виплат залежно від кількості одержувачів:
  • на одного непрацездатного члена сім’ї — 2361 гривня;
  • на двох — 2833,20 гривні;
  • на трьох і більше — 3541,50 гривні.
Гроші нараховують до завершення непрацездатності одержувача. А для людей пенсійного віку виплати призначають довічно.
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Раніше ми писали, що у липні виплати внутрішньо переміщеним особам продовжаться без змін у сумах. Однак частині переселенців потрібно вчасно оновити дані, інакше допомогу можуть призупинити.
Нагадаємо, від 2025 року в Україні діє нова система встановлення статусу інвалідності. Змінився не лише механізм, а й сама суть, оскільки тепер у фокусі ― не діагноз, а реальні обмеження в житті та діяльності людини.
Finance.ua зібрав все, що відомо про процедуру оформлення інвалідності 2026 року, продовження статусу та державну підтримку. Допоміг у цьому експерт ― Ігор Бевх, юридичний радник та аналітик ГС «Ліга Сильних».
Цей матеріал створено в межах проєкту Інститутом масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів. Зміст публікації не відображає офіційну позицію ІМІ та Королівства Нідерланди.
Деталі читайте в нашому спецпроєкті — Як оформити статус людини з інвалідністю, які виплати
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Пенсія
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