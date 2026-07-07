Не пользуетесь ФЛП? Вот почему его лучше официально закрыть Сегодня 08:06 — Личные финансы

«Спящий» ФЛП может стоить денег

Если вы больше не ведете предпринимательскую деятельность, но ФЛП до сих пор официально не закрыли, это может привести к лишним расходам и штрафам. Даже при отсутствии доходов предпринимателю могут начисляться обязательные платежи, а неподача отчетности чревата финансовыми санкциями.

Со ссылкой на Департамент государственной регистрации исполкома Кременчугского городского совета рассказываем, почему не стоит оставлять ФЛП «спящим» и как прекратить деятельность онлайн.

Почему следует закрыть ФЛП

Многие предприниматели после прекращения работы не подают документы на закрытие, из-за чего ФЛП формально продолжает существовать годами.

Основные причины официально прекратить деятельность:

после закрытия больше не нужно подавать «нулевые» декларации, за непредставление которых могут налагаться штрафы;

прекращается начисление обязательных платежей, в частности, ЕСВ, единого налога и военного сбора, которые могут возникать независимо от фактического ведения деятельности;

«спящие» ФЛП, которые не подают отчетность, рискуют получить штрафы и пеню.

Читайте также ЕСВ для ФЛП в 2027 году: новые суммы и сроки уплаты

Как закрыть ФЛП через «Дію»

Прекратить предпринимательскую деятельность можно онлайн через портал «Дія» или обратившись к государственному регистратору. Сделать это можно вне зависимости от места жительства предпринимателя в Украине.

После получения документов государственный регистратор должен в течение 24 часов внести информацию о прекращении деятельности в Единый государственный реестр. Данные автоматически передаются в ГНС, органы статистики и Пенсионный фонд.

Чтобы закрыть ФЛП через «Дію», нужно:

иметь квалифицированную электронную подпись;

авторизоваться в личном кабинете портала «Дія»;

проверить и заполнить онлайн-заявление, после чего подписать его электронной подписью;

дождаться сообщения о прекращении деятельности, поступающей в личный кабинет и на электронную почту.

Ранее мы сообщали , что в 2026 году украинцы чаще открывают собственное дело, чем закрывают его. За первые два квартала чистый прирост составил 39 214 ФЛП, а количество закрытий сократилось более чем на треть по сравнению с прошлым годом. Самый большой чистый прирост предпринимателей зафиксировали в сфере образования.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.