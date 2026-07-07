Не пользуетесь ФЛП? Вот почему его лучше официально закрыть
Если вы больше не ведете предпринимательскую деятельность, но ФЛП до сих пор официально не закрыли, это может привести к лишним расходам и штрафам. Даже при отсутствии доходов предпринимателю могут начисляться обязательные платежи, а неподача отчетности чревата финансовыми санкциями.
Со ссылкой на Департамент государственной регистрации исполкома Кременчугского городского совета рассказываем, почему не стоит оставлять ФЛП «спящим» и как прекратить деятельность онлайн.
Почему следует закрыть ФЛП
Многие предприниматели после прекращения работы не подают документы на закрытие, из-за чего ФЛП формально продолжает существовать годами.
Основные причины официально прекратить деятельность:
- после закрытия больше не нужно подавать «нулевые» декларации, за непредставление которых могут налагаться штрафы;
- прекращается начисление обязательных платежей, в частности, ЕСВ, единого налога и военного сбора, которые могут возникать независимо от фактического ведения деятельности;
- «спящие» ФЛП, которые не подают отчетность, рискуют получить штрафы и пеню.
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Как закрыть ФЛП через «Дію»
Прекратить предпринимательскую деятельность можно онлайн через портал «Дія» или обратившись к государственному регистратору. Сделать это можно вне зависимости от места жительства предпринимателя в Украине.
После получения документов государственный регистратор должен в течение 24 часов внести информацию о прекращении деятельности в Единый государственный реестр. Данные автоматически передаются в ГНС, органы статистики и Пенсионный фонд.
Чтобы закрыть ФЛП через «Дію», нужно:
- иметь квалифицированную электронную подпись;
- авторизоваться в личном кабинете портала «Дія»;
- проверить и заполнить онлайн-заявление, после чего подписать его электронной подписью;
- дождаться сообщения о прекращении деятельности, поступающей в личный кабинет и на электронную почту.
Ранее мы сообщали, что в 2026 году украинцы чаще открывают собственное дело, чем закрывают его. За первые два квартала чистый прирост составил 39 214 ФЛП, а количество закрытий сократилось более чем на треть по сравнению с прошлым годом. Самый большой чистый прирост предпринимателей зафиксировали в сфере образования.
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