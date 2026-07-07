Как подтвердить оплату ЕСВ за ФЛП при получении пособия на ребенка Сегодня 08:33 — Личные финансы

Подтверждением уплаты страхового взноса являются индивидуальные сведения о застрахованном лице из реестра застрахованных лиц Государственного реестра.

Главное управление ГНС в Житомирской области разъяснило, что является подтверждением уплаты страхового взноса органом, который выплачивает пособие при рождении ребенка до достижения им трехлетнего возраста, для освобождения физического лица-предпринимателя от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) за себя.

Что предусматривает законодательство

Согласно части второй статьи 16 Закона Украины № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования состоит из двух частей:

реестра страхователей;

реестра застрахованных лиц.

Формирование и ведение реестра застрахованных лиц осуществляет Пенсионный фонд Украины.

На каждое застрахованное лицо формируется персональная электронная учетная карточка. Она содержит информацию о страховом стаже, заработной плате или доходе, размере уплаченного единого взноса и другие данные, необходимые для исчисления и назначения страховых выплат.

Какой документ подтверждает уплату взноса

В налоговой службе подчеркнули, что контролирующие органы не являются распорядителями реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Поэтому подтверждением уплаты страхового взноса органом, выплачивающим пособие при рождении ребенка до достижения им трехлетнего возраста, являются индивидуальные сведения о застрахованном лице из реестра застрахованных лиц Государственного реестра.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что правительство готово проработать возможность распространения программы «єЯсла» на женщин, работающих как физические лица-предприниматели (ФЛП).

«Бизнес, с которым мы встречаемся на ежедневной основе, задает вопрос обеспечения кадрами и более активного привлечения женщин к рынку труда. Очевидно, что программа „єЯсла“ — это программа, которая позволяет женщинам выходить на работу и иметь возможность себя обеспечивать. Мы готовы рассмотреть возможности расширения этой программы на физических лиц-предпринимателей», — заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

В то же время она отметила необходимость создания механизмов контроля для предотвращения возможных злоупотреблений.

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