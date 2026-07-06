Военным поступила не вся зарплата за июнь: Минобороны объяснило, когда будет остальное Сегодня 17:40 — Личные финансы

10 000 грн - дополнительное вознаграждение за работу в тылу за июнь, поступит в то же время, когда и дополнительное вознаграждение за участие в боевых действиях. Фото: Генеральный штаб ВСУ

Военнослужащие уже получили или получат в ближайшие дни базовое денежное довольствие за июнь. В то же время, дополнительные выплаты, в частности боевые вознаграждения, будут начисляться отдельно.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Какие выплаты начисляют сейчас

В Минобороны уточнили, что деньги, которые военные уже получили или получат в ближайшее время, являются базовым денежным довольствием.

Дополнительное вознаграждение в размере 10 тыс. грн за выполнение заданий в тылу за июнь будет выплачено одновременно с дополнительным вознаграждением за участие в боевых действиях.

Министерство обороны, Генеральный штаб ВСУ и другие органы военного управления предоставляют военным частям разъяснения относительно порядка начисления новых выплат за июнь.

Когда выплатят боевые вознаграждения

Боевые выплаты, а также вознаграждения за взятие противника в плен будут производиться после издания приказов командиров воинских частей, в которых будет определен размер выплат конкретным военнослужащим.

Как будут начисляться выплаты за штурмовые и ударно-поисковые действия

Выплаты за ударно-розыскные и штурмовые действия будут производиться после поступления от высших штабов документов, подтверждающих выполнение таких задач.

В случае если подтверждающие документы поступят позже установленного срока, выплата будет перенесена на следующий месяц.

В то же время, приказом Министерства обороны № 260 предусмотрено, что высший штаб должен предоставить подтверждение штурмовых действий в течение трех суток.

Выплаты за уничтожение живой силы противника

Выплаты за уничтожение живой силы будут производиться после верификации в системе «Дельта» и объявления приказом командира.

Ранее Finance.ua рассказывал , что Владимир Зеленский заявил о подготовке новой системы денежного довольствия для военнослужащих.

Позже Министерство обороны опубликовало детали новой реформы войска. Так, украинские защитники и защитницы смогут подписать контракты с достойными выплатами и четкими сроками службы, после которых гарантированно получат право на отсрочку. Наибольшие выплаты предусмотрены для пехотных должностей на передовой.

Средняя зарплата пехотинца составит 300 000 гривен в месяц. Максимальная сумма — не более 460 000 гривен.

22 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Государственный бюджет на 2026 год. Согласно документу, доходы государственного бюджета увеличатся более чем на 2,29 трлн грн, а расходы на 1,64 трлн грн. Расходы государственного бюджета на сектор безопасности и обороны увеличатся на 1,56 трлн.

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