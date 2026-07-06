Военным поступила не вся зарплата за июнь: Минобороны объяснило, когда будет остальное
Военнослужащие уже получили или получат в ближайшие дни базовое денежное довольствие за июнь. В то же время, дополнительные выплаты, в частности боевые вознаграждения, будут начисляться отдельно.
Об этом сообщило Министерство обороны Украины.
Какие выплаты начисляют сейчас
В Минобороны уточнили, что деньги, которые военные уже получили или получат в ближайшее время, являются базовым денежным довольствием.
Дополнительное вознаграждение в размере 10 тыс. грн за выполнение заданий в тылу за июнь будет выплачено одновременно с дополнительным вознаграждением за участие в боевых действиях.
Министерство обороны, Генеральный штаб ВСУ и другие органы военного управления предоставляют военным частям разъяснения относительно порядка начисления новых выплат за июнь.
Когда выплатят боевые вознаграждения
Боевые выплаты, а также вознаграждения за взятие противника в плен будут производиться после издания приказов командиров воинских частей, в которых будет определен размер выплат конкретным военнослужащим.
Как будут начисляться выплаты за штурмовые и ударно-поисковые действия
Выплаты за ударно-розыскные и штурмовые действия будут производиться после поступления от высших штабов документов, подтверждающих выполнение таких задач.
В случае если подтверждающие документы поступят позже установленного срока, выплата будет перенесена на следующий месяц.
В то же время, приказом Министерства обороны № 260 предусмотрено, что высший штаб должен предоставить подтверждение штурмовых действий в течение трех суток.
Выплаты за уничтожение живой силы противника
Выплаты за уничтожение живой силы будут производиться после верификации в системе «Дельта» и объявления приказом командира.
Ранее Finance.ua рассказывал, что Владимир Зеленский заявил о подготовке новой системы денежного довольствия для военнослужащих.
Позже Министерство обороны опубликовало детали новой реформы войска. Так, украинские защитники и защитницы смогут подписать контракты с достойными выплатами и четкими сроками службы, после которых гарантированно получат право на отсрочку. Наибольшие выплаты предусмотрены для пехотных должностей на передовой.
Средняя зарплата пехотинца составит 300 000 гривен в месяц. Максимальная сумма — не более 460 000 гривен.
22 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Государственный бюджет на 2026 год. Согласно документу, доходы государственного бюджета увеличатся более чем на 2,29 трлн грн, а расходы на 1,64 трлн грн. Расходы государственного бюджета на сектор безопасности и обороны увеличатся на 1,56 трлн.
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