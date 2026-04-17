Испания стала источником новых рабочих мест в ЕС

В 2025 году испанская экономика не просто устояла в условиях неопределенной международной обстановки, но и заняла ведущую роль на европейском рынке труда.

Из всех новых рабочих мест, созданных в Евросоюзе, 41% (526 тысяч) пришлось на Испанию, пишут СМИ Испании.

Исторический уровень

Вклад Испании в общеевропейский показатель достиг исторических уровней, такого не было даже в годы наибольшего роста после финансового кризиса или восстановления после пандемии.

Эти данные, полученные от Eurostat, обретают еще большее значение, если рассматривать их в совокупности: если Испания создавала рабочие места, другие ведущие экономики ЕС сокращали их в огромных масштабах. Германия, традиционная промышленная опора континента, потеряла более 300 000 рабочих мест в тот же период.

Другие страны Восточной и Центральной Европы также зафиксировали падение, что отображает экономическую модель, которая страдает из-за энергетического кризиса, войны в Украине и изменения в мировой торговле.

Рост занятости при высокой безработице

Без Испании рост занятости в ЕС был бы значительно слабее, почти незначительным, однако этот успех соседствует со стабильным парадоксом. Испания по-прежнему имеет один из самых высоких уровней безработицы в Европе, близкий к 10%.

Эта двойственность определяет текущую экономическую ситуацию в Испании: активное создание рабочих мест при наличии структурных дисбалансов. Когда экономика растет, Испания преуспевает; когда она замедляется, страна страдает больше других.

Переход к модели внутреннего спроса

После многих лет опоры на внешний сектор и государственные издержки роста экономики переориентировались на внутренний спрос. Потребление и инвестиции выходят на первый план — отчасти благодаря увеличению численности населения и появлению новых работников на рынке труда.

Этот поворот приближает Испанию к более сбалансированной модели, хоть и не лишенной рисков. Зависимость таких факторов как иммиграция или внутреннее потребление подвергает сомнению долгосрочную стабильность экономического роста.

В 2025 году граждане Польши приобрели в Испании 4136 объектов недвижимости. Поляки занимают 8-е место среди иностранцев, купивших недвижимость в Испании (4,26% в 2025 году). Раньше мы писали, что жители Польши все больше инвестируют в недвижимость за рубежом. Испания — одно из самых привлекательных направлений.

Ранее Finance.ua писал , что цены на жилье в Испании достаточно разнообразны. Самым дорогим оно традиционно будет в столице. Так, в Мадриде вблизи центра однокомнатные квартиры площадью 42 кв. м стоят от 218 тыс. евро (~10 млн гривен). А большие квартиры, площадью более 100 квадратных метров, стоят в пределах 890 тыс. — 1,1 млн евро (~43−53 млн гривен).

