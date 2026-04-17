0 800 307 555
ру
Испания стала источником новых рабочих мест в ЕС

Личные финансы
27
В 2025 году испанская экономика не просто устояла в условиях неопределенной международной обстановки, но и заняла ведущую роль на европейском рынке труда.
Из всех новых рабочих мест, созданных в Евросоюзе, 41% (526 тысяч) пришлось на Испанию, пишут СМИ Испании.

Исторический уровень

Вклад Испании в общеевропейский показатель достиг исторических уровней, такого не было даже в годы наибольшего роста после финансового кризиса или восстановления после пандемии.
Эти данные, полученные от Eurostat, обретают еще большее значение, если рассматривать их в совокупности: если Испания создавала рабочие места, другие ведущие экономики ЕС сокращали их в огромных масштабах. Германия, традиционная промышленная опора континента, потеряла более 300 000 рабочих мест в тот же период.
Читайте также
Другие страны Восточной и Центральной Европы также зафиксировали падение, что отображает экономическую модель, которая страдает из-за энергетического кризиса, войны в Украине и изменения в мировой торговле.

Рост занятости при высокой безработице

Без Испании рост занятости в ЕС был бы значительно слабее, почти незначительным, однако этот успех соседствует со стабильным парадоксом. Испания по-прежнему имеет один из самых высоких уровней безработицы в Европе, близкий к 10%.
Эта двойственность определяет текущую экономическую ситуацию в Испании: активное создание рабочих мест при наличии структурных дисбалансов. Когда экономика растет, Испания преуспевает; когда она замедляется, страна страдает больше других.
Читайте также

Переход к модели внутреннего спроса

После многих лет опоры на внешний сектор и государственные издержки роста экономики переориентировались на внутренний спрос. Потребление и инвестиции выходят на первый план — отчасти благодаря увеличению численности населения и появлению новых работников на рынке труда.
Этот поворот приближает Испанию к более сбалансированной модели, хоть и не лишенной рисков. Зависимость таких факторов как иммиграция или внутреннее потребление подвергает сомнению долгосрочную стабильность экономического роста.
Читайте также
Раньше мы писали, что жители Польши все больше инвестируют в недвижимость за рубежом. Испания — одно из самых привлекательных направлений. В 2025 году граждане Польши приобрели в Испании 4136 объектов недвижимости. Поляки занимают 8-е место среди иностранцев, купивших недвижимость в Испании (4,26% в 2025 году).
Ранее Finance.ua писал, что цены на жилье в Испании достаточно разнообразны. Самым дорогим оно традиционно будет в столице. Так, в Мадриде вблизи центра однокомнатные квартиры площадью 42 кв. м стоят от 218 тыс. евро (~10 млн гривен). А большие квартиры, площадью более 100 квадратных метров, стоят в пределах 890 тыс. — 1,1 млн евро (~43−53 млн гривен).
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ИспанияМигранты
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems