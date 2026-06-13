Как правильно вести учет доходов и расходов: советы для предпринимателей

Успешное ведение бизнеса невозможно без контроля за финансами. Даже при наличии стабильных продаж предприниматель может не понимать, сколько действительно зарабатывает бизнес. Поэтому учет доходов и расходов — основа финансовой устойчивости, помогает контролировать средства, планировать развитие и принимать взвешенные предпринимательские решения.
Регулярный учет позволяет контролировать движение денежных средств, понимать финансовое состояние бизнеса, планировать будущие расходы и инвестиции, а также своевременно уплачивать налоги.
Специалисты отмечают, что без надлежащего учета даже прибыльный бизнес может столкнуться с финансовыми трудностями.
Что нужно учитывать
Предпринимателям рекомендуют вести учет всех поступлений и расходов.
К доходам относятся средства от продаж товаров и услуг, оплаты от клиентов и другие поступления, связанные с предпринимательской деятельностью. В то же время, важно записывать не только сумму, но и дату поступления, источник денег и назначение платежа.
Среди основных расходов могут быть закупки товаров и сырья, аренда помещения, реклама, транспортные расходы, банковское обслуживание, коммунальные услуги, расходы на программное обеспечение и цифровые сервисы.
Как организовать учет правильно
Шаг 1. Не смешивайте личные и бизнес-финансы
Эксперты рекомендуют отделить личные финансы от предпринимательских и использовать отдельный счет для бизнеса. Это значительно упрощает контроль за движением денежных средств.
Шаг 2. Записывайте все операции
Также важно фиксировать каждую финансовую операцию независимо от ее суммы и распределять расходы по категориям (закупка товаров, аренда помещения, зарплата работникам и т. д.). Это помогает лучше понимать структуру расходов и находить возможности для оптимизации бюджета.
К примеру, если расходы на рекламу растут, а продажи остаются неизменными, это может быть сигналом просмотреть рекламную стратегию. А если значительную часть бюджета занимают административные расходы, то стоит проанализировать возможность их сокращения.
Шаг 4. Регулярно анализируйте финансовые результаты
По меньшей мере, раз в месяц следует подсчитывать доходы, расходы и определять чистый финансовый результат (прибыль или убыток).
Также специалисты советуют определять самые большие статьи расходов, анализировать изменения по сравнению с предыдущими периодами и выполнение поставленных финансовых целей.
Это помогает выявлять финансовые риски, контролировать прибыльность деятельности, находить возможности для оптимизации расходов и более эффективно планировать развитие бизнеса.
Пример расчета:
доход: 50 000 грн;
расходы: закупка товара — 25 000 грн; реклама — 5 000 грн; доставка — 3 000 грн; банковские услуги — 500 грн. В общем — 33 500 грн.