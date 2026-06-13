Как правильно вести учет доходов и расходов: советы для предпринимателей Сегодня 18:12 — Личные финансы

Почему важно вести учет доходов и расходов бизнеса, Фото: magnific

Успешное ведение бизнеса невозможно без контроля за финансами. Даже при наличии стабильных продаж предприниматель может не понимать, сколько действительно зарабатывает бизнес. Поэтому учет доходов и расходов — основа финансовой устойчивости, помогает контролировать средства, планировать развитие и принимать взвешенные предпринимательские решения.

Об этом рассказывают специалисты «Финкульта».

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Регулярный учет позволяет контролировать движение денежных средств, понимать финансовое состояние бизнеса, планировать будущие расходы и инвестиции, а также своевременно уплачивать налоги.

Специалисты отмечают, что без надлежащего учета даже прибыльный бизнес может столкнуться с финансовыми трудностями.

Что нужно учитывать

Предпринимателям рекомендуют вести учет всех поступлений и расходов.

К доходам относятся средства от продаж товаров и услуг, оплаты от клиентов и другие поступления, связанные с предпринимательской деятельностью. В то же время, важно записывать не только сумму, но и дату поступления, источник денег и назначение платежа.

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Среди основных расходов могут быть закупки товаров и сырья, аренда помещения, реклама, транспортные расходы, банковское обслуживание, коммунальные услуги, расходы на программное обеспечение и цифровые сервисы.

Как организовать учет правильно

Шаг 1. Не смешивайте личные и бизнес-финансы

Эксперты рекомендуют отделить личные финансы от предпринимательских и использовать отдельный счет для бизнеса. Это значительно упрощает контроль за движением денежных средств.

Шаг 2. Записывайте все операции

Также важно фиксировать каждую финансовую операцию независимо от ее суммы и распределять расходы по категориям (закупка товаров, аренда помещения, зарплата работникам и т. д. ). Это помогает лучше понимать структуру расходов и находить возможности для оптимизации бюджета.

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К примеру, если расходы на рекламу растут, а продажи остаются неизменными, это может быть сигналом просмотреть рекламную стратегию. А если значительную часть бюджета занимают административные расходы, то стоит проанализировать возможность их сокращения.

Шаг 4. Регулярно анализируйте финансовые результаты

По меньшей мере, раз в месяц следует подсчитывать доходы, расходы и определять чистый финансовый результат (прибыль или убыток).

Также специалисты советуют определять самые большие статьи расходов, анализировать изменения по сравнению с предыдущими периодами и выполнение поставленных финансовых целей.

Это помогает выявлять финансовые риски, контролировать прибыльность деятельности, находить возможности для оптимизации расходов и более эффективно планировать развитие бизнеса.

Пример расчета:



доход: 50 000 грн;

50 000 грн; расходы: закупка товара — 25 000 грн; реклама — 5 000 грн; доставка — 3 000 грн; банковские услуги — 500 грн. В общем — 33 500 грн.

закупка товара — 25 000 грн; реклама — 5 000 грн; доставка — 3 000 грн; банковские услуги — 500 грн. В общем — 33 500 грн. финансовый результат: 50 000 грн — 33 500 грн = 16 500 грн.

Такой расчет позволяет оценить реальную эффективность деятельности.

Совет: каждый день уделяйте несколько минут для внесения всех финансовых операций. Регулярность значительно эффективнее попыток восстановить информацию за весь месяц.

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