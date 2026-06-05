Предприниматели часто задумываются, можно ли использовать деньги с предпринимательского счета для личных расходов, например, оплачивать покупки, питание, топливо или другие ежедневные потребности. Особенно этот вопрос интересует ФЛП на упрощенной системе налогообложения. Со ссылкой на i.factor рассказываем об этом с учетом новой позиции налоговиков.
Что изменилось после отмены Хозяйственного кодекса
Долгое время налоговая служба придерживалась позиции, что предприниматель может свободно распоряжаться денежными средствами на своем предпринимательском счете после уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей. Такая трактовка опиралась на положение Хозяйственного кодекса Украины, предусматривавшего право предпринимателя свободно распоряжаться прибылью после выполнения всех налоговых обязательств.
Однако с 28 августа 2025 года Хозяйственный кодекс Украины был отменен. После этого налоговики дали новое разъяснение в Общедоступном информационно-справочном ресурсе (ОИР).
В консультации говорится, что Налоговый кодекс определяет обязанность налогоплательщика своевременно начислять, декларировать и уплачивать налоги, но не содержит понятия «собственные потребности» физического лица. Также законодательствоне устанавливает ограничений использования предпринимателем средств, полученных от хозяйственной деятельности.
Соответственно, ФЛП — плательщик единого налога может использовать средства с текущего предпринимательского счета для личных нужд, не связанных с ведением бизнеса.
В то же время, существует важный нюанс. Если у предпринимателя есть налоговый долг, его следует погасить в первую очередь. Только после выполнения налоговых обязательств средствами можно распоряжаться по своему усмотрению.
Отдельного внимания требуют ситуации, когда с ФЛП-счета производятся платежи в пользу других предпринимателей или обычных физических лиц. Именно такие операции могут иметь дополнительные особенности и требовать более тщательного подхода с точки зрения налогового законодательства, отмечают эксперты.
Поэтому перед проведением таких переводов следует подробно ознакомиться с актуальными разъяснениями и рекомендациями специалистов по безопасному алгоритму действий.
Ранее Finance.ua рассказывал, что отсутствие дохода не освобождает физическое лицо-предпринимателя от обязанности уплаты ЕСВ. По общему правилу, физические лица-предприниматели по упрощенной системе налогообложения обязаны платить ЕСВ независимо от наличия дохода. Даже при отсутствии деятельности вклад продолжает начисляться.