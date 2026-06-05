Деньги со счета ФЛП на собственные нужды — новая позиция налоговой Сегодня 20:23 — Личные финансы

Налоговая обновила позицию по личным расходам со счета ФЛП

Предприниматели часто задумываются, можно ли использовать деньги с предпринимательского счета для личных расходов, например, оплачивать покупки, питание, топливо или другие ежедневные потребности. Особенно этот вопрос интересует ФЛП на упрощенной системе налогообложения. Со ссылкой на i.factor рассказываем об этом с учетом новой позиции налоговиков.

Что изменилось после отмены Хозяйственного кодекса

после уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей. Такая трактовка опиралась на положение Хозяйственного кодекса Украины, предусматривавшего право предпринимателя свободно распоряжаться прибылью после выполнения всех налоговых обязательств. Долгое время налоговая служба придерживалась позиции , что предприниматель может свободно распоряжаться денежными средствами на своем предпринимательском счетеТакая трактовка опиралась на положение Хозяйственного кодекса Украины, предусматривавшего право предпринимателя свободно распоряжаться прибылью после выполнения всех налоговых обязательств.

Однако с 28 августа 2025 года Хозяйственный кодекс Украины был отменен. После этого налоговики дали новое разъяснение в Общедоступном информационно-справочном ресурсе (ОИР).

В консультации говорится, что Налоговый кодекс определяет обязанность налогоплательщика своевременно начислять, декларировать и уплачивать налоги, но не содержит понятия «собственные потребности» физического лица. Также законодательство не устанавливает ограничений использования предпринимателем средств, полученных от хозяйственной деятельности.

Соответственно, ФЛП — плательщик единого налога может использовать средства с текущего предпринимательского счета для личных нужд, не связанных с ведением бизнеса.

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На что следует обратить внимание предпринимателям

В то же время, существует важный нюанс. Если у предпринимателя есть налоговый долг, его следует погасить в первую очередь. Только после выполнения налоговых обязательств средствами можно распоряжаться по своему усмотрению.

Отдельного внимания требуют ситуации, когда с ФЛП-счета производятся платежи в пользу других предпринимателей или обычных физических лиц. Именно такие операции могут иметь дополнительные особенности и требовать более тщательного подхода с точки зрения налогового законодательства, отмечают эксперты.

Поэтому перед проведением таких переводов следует подробно ознакомиться с актуальными разъяснениями и рекомендациями специалистов по безопасному алгоритму действий.

Ранее Finance.ua рассказывал , что отсутствие дохода не освобождает физическое лицо-предпринимателя от обязанности уплаты ЕСВ. По общему правилу, физические лица-предприниматели по упрощенной системе налогообложения обязаны платить ЕСВ независимо от наличия дохода. Даже при отсутствии деятельности вклад продолжает начисляться.

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