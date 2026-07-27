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Наличка в 90 валютах, криптовалюта и золото: что задекларировали чиновники за 2025 год (инфографика)

Личные финансы
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Результаты оценки деклараций за 2025 год
Результаты оценки деклараций за 2025 год
Национальное агентство по предотвращению коррупции завершило оценку рисков деклараций, поданных за 2025 год. По результатам анализа чиновники задекларировали наличные почти в 90 валютах мира, криптовалюту на почти 839 млн грн, зарубежную недвижимость более 4,1 млрд грн и драгоценные металлы более 1,2 млрд грн.
Об этом сообщается на сайте НАПК.
НАПК завершило оценку рисков деклараций с помощью логического и арифметического контроля (ЛАК) и сформировало рейтинг риска для каждой из них. Именно этот показатель влияет на отбор деклараций для полной проверки по риск-ориентированному подходу.
ЛАК автоматически анализирует сведения, указанные в декларациях, и сверяет их с данными государственных реестров и других информационных систем. В то же время, система не может выявить активы или имущество, которыми декларант или члены его семьи фактически пользуются, если они не подлежат государственной регистрации или отсутствуют в официальных реестрах.
Поэтому логический и арифметический контроль только один из элементов системы финансового контроля. Для комплексной проверки НАПК также проводит полные проверки деклараций и мониторинга образа жизни.
Полная проверка предусматривает:
  • проверку подлинности задекларированных сведений;
  • определение точности оценки активов;
  • проверку на наличие конфликта интересов;
  • выявление признаков необоснованности активов и незаконного обогащения.

Более 634 тысяч деклараций

Во время кампании декларирования, которая длилась с 1 января по 31 марта 2026 года, в Единый государственный реестр деклараций подали более 634 тыс. деклараций. Автоматизированную проверку прошли 40,3% деклараций из соответствующих установленным критериям. Речь идет о декларациях:
  • с достаточным данным для идентификации членов семьи и объектов декларирования;
  • содержащие информацию, которая может быть проверена путем сопоставления с государственными реестрами и автоматических расчетов;
  • поданы за отчетные периоды после 2021 года.
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География расходов декларантов

НАПК проанализировало отраженные в декларациях расходы должностных лиц, осуществленные за рубежом в 2025 году, и определило страны, в которых они тратили больше средств. Лидером рейтинга стала Турция — более 1,15 млрд грн.
В тройку лидеров также вошли Австрия (698,3 млн грн) и США (296,9 млн грн).
Больше средств за границей потратили в Турции
Больше средств за границей потратили в Турции, nazk.gov.ua

Наличные и валютные «избранные»

Наибольшие объемы наличных денег декларанты и члены их семей традиционно хранят в национальной валюте — гривне. Среди иностранных валют безоговорочными лидерами остаются доллар США и евро. В то же время декларации также содержат сведения о наличных деньгах почти в 90 валютах мира.
В ТОП-5 валют по объемам наличных сбережений, указанных в декларациях, также вошли венгерский форинт и японская иена.

Чиновники задекларировали криптовалюту на 839 млн грн

Криптовалюта — виртуальный актив, подлежащий декларированию. Чиновники отчитались, что на конец 2025 года криптовалюты на общую сумму почти 839 млн грн.
В ТОП-5 криптовалют, которые любят декларанты, вошли:
  • Tether (USDT): его задекларировали более чем на 278 млн грн;
  • Bitcoin: более чем на 150 млн грн;
  • Ethereum: более чем на 100 млн грн;
  • Ripple: более чем на 46 млн грн;
  • Binance Coin (BNB): более чем на 9 млн грн.
Чиновники задекларировали криптовалюту на 839 млн грн
Чиновники задекларировали криптовалюту на 839 млн грн, nazk.gov.ua
Наибольшую совокупную стоимость криптовалюты, а это более 623 млн грн задекларировали декларанты, которые по своей должности в декларации выбрали отметку «Другое».
Среди категорий государственных служащих наибольшие объемы криптовалюты задекларировали:
  • государственные служащие категории «В» — более 109 млн грн;
  • категории «Б» — более 52 млн грн;
  • категории «А» — более 19 млн грн;
  • должностные лица местного самоуправления пятой категории — более 14 млн грн.
Самые ценные криптоактивы задекларированы столичными чиновниками почти на 265 млн грн. Не отстают и чиновники Одесской (свыше 99 млн грн), Киевской (свыше 70 млн грн), Днепропетровской (свыше 63 млн грн) и Закарпатской (свыше 57 млн ​​грн) областей.
Самые ценные криптоактивы задекларированы столичными чиновниками
Самые ценные криптоактивы задекларированы столичными чиновниками, nazk.gov.ua

Квадратные метры за границей

Анализ деклараций за 2025 год показал, что декларанты и члены их семей задекларировали за пределами Украины на праве собственности 3 904 объекта недвижимости общей стоимостью более 4,1 млрд грн.
ТОП-5 стран по количеству объектов задекларированной недвижимости:
  • Германия — 757;
  • Польша — 503;
  • Испания — 282;
  • Болгария — 251;
  • Великобритания — 161.
Более трех четвертей всех задекларированных объектов составляют квартиры — 3 064. На втором месте жилые дома — 362.
Больше объектов оформлено на членов семей декларантов. Так, члены семей декларантов являются владельцами 2033 объектов зарубежной недвижимости на 2,2 млрд грн, сами же декларанты — 1871 объектов на более 1,9 млрд грн.
Самая дорогая зарубежная недвижимость по совокупной задекларированной стоимости находится в Испании, Великобритании, Польше, США и Болгарии.
Зарубежная недвижимость оценена более чем в 4,1 млрд грн
Зарубежная недвижимость оценена более чем в 4,1 млрд грн, nazk.gov.ua

Драгоценные металлы

Стоимость задекларированных драгоценных металлов должностных лиц и членов их семей совокупно составляет более 1,2 млрд грн.
Из этой суммы сами декларанты отметили собственные драгоценные металлы более чем на 952,5 млн грн, а члены их семей — более 247,9 млн грн.
Наибольшую стоимость среди задекларированных драгоценных активов имеет золото в слитках или пластинах — более чем на 1,05 млрд грн. Это основной актив в этой категории как у самих декларантов, так и у членов их семей.
Дальше идут:
  • монеты — 139,7 млн ​​грн;
  • серебро в слитках или пластинах — более 4,6 млн грн;
  • золото в порошке — более 1,6 млн грн;
  • платина в слитках или пластинах — свыше 746 тыс. грн;
  • палладий в слитках или пластинах — более 286 тыс. грн.
Стоимость задекларированных драгоценных металлов должностных лиц и членов их семей совокупно составляет более 1,2 млрд грн.
Стоимость задекларированных драгоценных металлов должностных лиц и членов их семей совокупно составляет более 1,2 млрд грн., nazk.gov.ua
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ДоходыПерсональные финансыКриптовалютаНедвижимостьВалютаБанковские металлы
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