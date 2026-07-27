Наличка в 90 валютах, криптовалюта и золото: что задекларировали чиновники за 2025 год (инфографика) Сегодня 12:02 — Личные финансы

Результаты оценки деклараций за 2025 год

Национальное агентство по предотвращению коррупции завершило оценку рисков деклараций, поданных за 2025 год. По результатам анализа чиновники задекларировали наличные почти в 90 валютах мира, криптовалюту на почти 839 млн грн, зарубежную недвижимость более 4,1 млрд грн и драгоценные металлы более 1,2 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте НАПК.

НАПК завершило оценку рисков деклараций с помощью логического и арифметического контроля (ЛАК) и сформировало рейтинг риска для каждой из них. Именно этот показатель влияет на отбор деклараций для полной проверки по риск-ориентированному подходу.

ЛАК автоматически анализирует сведения, указанные в декларациях, и сверяет их с данными государственных реестров и других информационных систем. В то же время, система не может выявить активы или имущество, которыми декларант или члены его семьи фактически пользуются, если они не подлежат государственной регистрации или отсутствуют в официальных реестрах.

Поэтому логический и арифметический контроль только один из элементов системы финансового контроля. Для комплексной проверки НАПК также проводит полные проверки деклараций и мониторинга образа жизни.

Полная проверка предусматривает:

проверку подлинности задекларированных сведений;

определение точности оценки активов;

проверку на наличие конфликта интересов;

выявление признаков необоснованности активов и незаконного обогащения.

Более 634 тысяч деклараций

Во время кампании декларирования, которая длилась с 1 января по 31 марта 2026 года, в Единый государственный реестр деклараций подали более 634 тыс. деклараций. Автоматизированную проверку прошли 40,3% деклараций из соответствующих установленным критериям. Речь идет о декларациях:

с достаточным данным для идентификации членов семьи и объектов декларирования;

содержащие информацию, которая может быть проверена путем сопоставления с государственными реестрами и автоматических расчетов;

поданы за отчетные периоды после 2021 года.

География расходов декларантов

НАПК проанализировало отраженные в декларациях расходы должностных лиц, осуществленные за рубежом в 2025 году, и определило страны, в которых они тратили больше средств. Лидером рейтинга стала Турция — более 1,15 млрд грн.

В тройку лидеров также вошли Австрия (698,3 млн грн) и США (296,9 млн грн).

Больше средств за границей потратили в Турции, nazk.gov.ua

Наличные и валютные «избранные»

Наибольшие объемы наличных денег декларанты и члены их семей традиционно хранят в национальной валюте — гривне. Среди иностранных валют безоговорочными лидерами остаются доллар США и евро. В то же время декларации также содержат сведения о наличных деньгах почти в 90 валютах мира.

В ТОП-5 валют по объемам наличных сбережений, указанных в декларациях, также вошли венгерский форинт и японская иена.

Чиновники задекларировали криптовалюту на 839 млн грн

Криптовалюта — виртуальный актив, подлежащий декларированию. Чиновники отчитались, что на конец 2025 года криптовалюты на общую сумму почти 839 млн грн.

В ТОП-5 криптовалют, которые любят декларанты, вошли:

Tether (USDT): его задекларировали более чем на 278 млн грн;

Bitcoin: более чем на 150 млн грн;

Ethereum: более чем на 100 млн грн;

Ripple: более чем на 46 млн грн;

Binance Coin (BNB): более чем на 9 млн грн.

Чиновники задекларировали криптовалюту на 839 млн грн, nazk.gov.ua

Наибольшую совокупную стоимость криптовалюты, а это более 623 млн грн задекларировали декларанты, которые по своей должности в декларации выбрали отметку «Другое».

Среди категорий государственных служащих наибольшие объемы криптовалюты задекларировали:

государственные служащие категории «В» — более 109 млн грн;

категории «Б» — более 52 млн грн;

категории «А» — более 19 млн грн;

должностные лица местного самоуправления пятой категории — более 14 млн грн.

Самые ценные криптоактивы задекларированы столичными чиновниками почти на 265 млн грн. Не отстают и чиновники Одесской (свыше 99 млн грн), Киевской (свыше 70 млн грн), Днепропетровской (свыше 63 млн грн) и Закарпатской (свыше 57 млн ​​грн) областей.

Самые ценные криптоактивы задекларированы столичными чиновниками, nazk.gov.ua

Квадратные метры за границей

Анализ деклараций за 2025 год показал, что декларанты и члены их семей задекларировали за пределами Украины на праве собственности 3 904 объекта недвижимости общей стоимостью более 4,1 млрд грн.

ТОП-5 стран по количеству объектов задекларированной недвижимости:

Германия — 757;

Польша — 503;

Испания — 282;

Болгария — 251;

Великобритания — 161.

Более трех четвертей всех задекларированных объектов составляют квартиры — 3 064. На втором месте жилые дома — 362.

Больше объектов оформлено на членов семей декларантов. Так, члены семей декларантов являются владельцами 2033 объектов зарубежной недвижимости на 2,2 млрд грн, сами же декларанты — 1871 объектов на более 1,9 млрд грн.

Самая дорогая зарубежная недвижимость по совокупной задекларированной стоимости находится в Испании, Великобритании, Польше, США и Болгарии.

Зарубежная недвижимость оценена более чем в 4,1 млрд грн, nazk.gov.ua

Драгоценные металлы

Стоимость задекларированных драгоценных металлов должностных лиц и членов их семей совокупно составляет более 1,2 млрд грн.

Из этой суммы сами декларанты отметили собственные драгоценные металлы более чем на 952,5 млн грн, а члены их семей — более 247,9 млн грн.

Наибольшую стоимость среди задекларированных драгоценных активов имеет золото в слитках или пластинах — более чем на 1,05 млрд грн. Это основной актив в этой категории как у самих декларантов, так и у членов их семей.

Дальше идут:

монеты — 139,7 млн ​​грн;

серебро в слитках или пластинах — более 4,6 млн грн;

золото в порошке — более 1,6 млн грн;

платина в слитках или пластинах — свыше 746 тыс. грн;

палладий в слитках или пластинах — более 286 тыс. грн.

Стоимость задекларированных драгоценных металлов должностных лиц и членов их семей совокупно составляет более 1,2 млрд грн., nazk.gov.ua

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