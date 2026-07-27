С 1 сентября возрастут студенческие стипендии
- президентская стипендия — 20 тыс. грн в месяц;
- академическая стипендия — 5,8 тыс. грн;
- минимальная стипендия — 4 тыс. грн;
- стипендия по отраслевому принципу — с 2550 грн до 5100 грн.
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