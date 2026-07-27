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С 1 сентября возрастут студенческие стипендии

Личные финансы
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С 1 сентября возрастут студенческие стипендии
С 1 сентября возрастут студенческие стипендии
С 1 сентября 2026 года в Украине существенно изменится система государственной поддержки студентов.
Президентская стипендия вырастет вдвое — с 10 тыс. до 20 тыс. грн в месяц. Увеличатся также академические и минимальные стипендии для студентов колледжей.
Об этом сообщает Forbes-Украина со ссылкой на информацию от Комитета Верховной Рады по молодежи и спорту.
Как сообщили в подкомитете по вопросам государственной молодежной политики, президентскую стипендию в размере 20 тыс. грн будут назначать абитуриентам, которые сдадут национальный мультипредметный тест (НМТ) на 185 и более баллов по каждому предмету.
По оценкам парламентского комитета, таким требованиям будет отвечать примерно 1% нынешних абитуриентов — около 3 тысяч человек.
С 1 сентября возрастут студенческие стипендии
Кроме президентской стипендии, возрастут и базовые выплаты студентам вузов:
  • президентская стипендия — 20 тыс. грн в месяц;
  • академическая стипендия — 5,8 тыс. грн;
  • минимальная стипендия — 4 тыс. грн;
  • стипендия по отраслевому принципу — с 2550 грн до 5100 грн.
С 1 сентября возрастут студенческие стипендии
По материалам:
Finance.ua
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