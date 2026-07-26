Влияет ли работа на выплату пенсии из-за потери кормильца Сегодня 18:16 — Личные финансы

Отменят ли пенсии по потере кормильца из-за официальной работы, Фото: magnific

Студенты, получающие пенсию в связи с потерей кормильца, не лишаются права на эту выплату после официального трудоустройства.

Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области.

Кто может получать пенсию по потере кормильца

В ПФУ объясняют, пенсия в связи с потерей кормильца назначается детям умершего кормильца, которые учатся на дневной форме обучения в заведениях общего среднего, профессионального или высшего образования.

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Выплаты продолжают поступать в период между окончанием обучения в одном учебном заведении и поступлением в другое, а также между завершением одного образовательного уровня и началом обучения по следующему, если такой перерыв не превышает четырех месяцев.

Право на выплату сохраняется до завершения обучения, но не дольше достижения 23-летнего возраста.

Для детей-сирот действует отдельная норма — они могут получать пенсию до 23 лет независимо от того, учатся или нет.

Влияет ли работа на назначение пенсии

Студент, обучающийся на дневной форме и не достигший 23 лет, продолжает получать пенсию в связи с потерей кормильца даже после официального трудоустройства.

То есть, как отмечают специалисты, факт трудоустройства не влияет на определение права на получение пенсии в связи с потерей кормильца.

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