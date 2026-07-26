Какие пенсии получают украинцы

По состоянию на 1 июля пенсионные выплаты в Украине получают 9,98 млн граждан. С начала года количество пенсионеров уменьшилось на 190,5 тысяч человек. Размер средней пенсии составляет 7273 грн, в то же время каждый четвертый пенсионер живет на выплату около 3,5 тыс. грн.
По данным Пенсионного фонда, на 1 июля 2026 года в Украине насчитывается 9,98 млн пенсионеров. Только за второй квартал их количество сократилось на 74,4 тыс. человек, а с начала года — на 190,5 тыс. Это больше, чем за весь 2025 год.
Средний размер пенсии в Украине составляет 7 273 грн (около $163).
Почти треть всех пенсионеров (3,2 млн) получает выплаты, больше средней по стране — более 7 тыс. грн. Из них полмиллиона получают пенсию более 20 тыс. грн.
В то же время каждый четвертый пенсионер получает около 3,5 тысяч гривен.
Где пенсии самые высокие
Пенсионеры в 7 регионах получают выплаты выше средних. Самые высокие пенсии у жителей столицы и восточных областей:
Киев — 9 901 грн (на 36% больше среднего);
Донецкая область — 8 990 грн (на 24% больше);
Луганская область — 8 752 грн (на 20% больше).
В то же время есть и регионы, где выплаты меньше среднего. Наименьшие пенсии получают в Тернопольской области — 5 657 грн, что на 22% меньше средней пенсии по стране.
В Черновицкой области средняя пенсия составляет 5839 грн (на 20% меньше), а в Закарпатье — 5918 грн (на 19% меньше).
Несмотря на выход на пенсию, 2,8 млн. украинцев (28%), продолжают работать. Их средняя пенсия составляет 7994 грн.
Ранее Finance.ua писал, что в Украине и женщины, и мужчины могут выйти на пенсию в 60 лет. Однако сам по себе возраст не гарантирует назначение выплат: ключевое значение имеет наличие требуемого страхового стажа.
В 2026 году для выхода на пенсию по возрасту действуют следующие требования: