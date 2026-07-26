Какие пенсии получают украинцы Сегодня 12:09 — Личные финансы

С начала года количество пенсионеров сократилось больше, чем за весь 2025-й, Фото: magnific

По состоянию на 1 июля пенсионные выплаты в Украине получают 9,98 млн граждан. С начала года количество пенсионеров уменьшилось на 190,5 тысяч человек. Размер средней пенсии составляет 7273 грн, в то же время каждый четвертый пенсионер живет на выплату около 3,5 тыс. грн.

Об этом свидетельствует исследование «Опендатабот».

Какие пенсии получают украинцы

По данным Пенсионного фонда, на 1 июля 2026 года в Украине насчитывается 9,98 млн пенсионеров. Только за второй квартал их количество сократилось на 74,4 тыс. человек, а с начала года — на 190,5 тыс. Это больше, чем за весь 2025 год.

Средний размер пенсии в Украине составляет 7 273 грн (около $163).

Почти треть всех пенсионеров (3,2 млн) получает выплаты, больше средней по стране — более 7 тыс. грн. Из них полмиллиона получают пенсию более 20 тыс. грн.

В то же время каждый четвертый пенсионер получает около 3,5 тысяч гривен.

Какие пенсии получают украинцы, Инфографика: Опендатабот

Где пенсии самые высокие

Пенсионеры в 7 регионах получают выплаты выше средних. Самые высокие пенсии у жителей столицы и восточных областей:

Киев — 9 901 грн (на 36% больше среднего);

Донецкая область — 8 990 грн (на 24% больше);

Луганская область — 8 752 грн (на 20% больше).

В то же время есть и регионы, где выплаты меньше среднего. Наименьшие пенсии получают в Тернопольской области — 5 657 грн, что на 22% меньше средней пенсии по стране.

В Черновицкой области средняя пенсия составляет 5839 грн (на 20% меньше), а в Закарпатье — 5918 грн (на 19% меньше).

Несмотря на выход на пенсию, 2,8 млн. украинцев (28%), продолжают работать. Их средняя пенсия составляет 7994 грн.

Ранее Finance.ua писал , что в Украине и женщины, и мужчины могут выйти на пенсию в 60 лет. Однако сам по себе возраст не гарантирует назначение выплат: ключевое значение имеет наличие требуемого страхового стажа.

В 2026 году для выхода на пенсию по возрасту действуют следующие требования:

в 60 лет — не менее 33 лет страхового стажа;

в 63 года — не менее 23 лет стажа;

в 65 лет — не менее 15 лет стажа.

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