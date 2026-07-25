Нужно ли платить за коммуналку, если семья переехала из-за боевых действий Сегодня 18:14 — Личные финансы

Переехали из-за войны: когда можно не платить за коммунальные услуги

Украинцы, которые из-за войны бросили свои дома, могут не платить за отдельные коммунальные услуги. Для этого необходимо подтвердить непроживание в жилье, обратившись к поставщикам услуг с соответствующим заявлением.

Об этом сообщили специалисты из организации «Юридический консультант по вопросам внутренне перемещенных лиц».

Нужно ли оплачивать коммунальные услуги, если семья переехала из-за боевых действий

Закон позволяет избежать оплаты некоторых коммунальных услуг, если вы не проживаете в квартире более 30 дней. Это правило распространяется на:

поставку и распределение природного газа;

поставку и распределение электроэнергии.

горячее водоснабжение,

централизованное водоснабжение и канализация.

управление бытовыми отходами.

Чтобы воспользоваться таким правом, необходимо подать письменное заявление каждому поставщику отдельно и приложить документ, подтверждающий непроживание, например, справку о постановке на учет как ВПЛ.

Вы можете не оплачивать коммунальные услуги, если в вашем доме нет счетчиков. Если счетчики установлены, вы должны каждый месяц подавать предыдущие показания, если зафиксировано отсутствие потребителей.

Специалисты отмечают, услуги по теплоснабжению являются исключением и подлежат оплате даже при условии, что в жилище никто не проживает.

В то же время, бывают случаи, когда начисление может полностью прекратиться:

в случае непроживания в доме или квартире из-за уничтожения жилья прекращается начисление платы за все жилищно-коммунальные услуги;

в случае непроживания из-за повреждения жилья и признания его не подлежащим дальнейшей эксплуатации — приостанавливается начисление платы за все коммунальные услуги.

Могут ли взыскать долг

Во время действия военного положения запрещено взимать долги за коммунальные услуги, образовавшиеся после 24 февраля 2022 года, если жилье находится на территории боевых действий, а жители покинули место проживания.

Взыскание запрещено, если жильцы предоставили исполнителю коммунальных услуг, управителю многоквартирного дома в бумажной или электронной форме документы, подтверждающие отсутствие жилья. Это может быть:

Свидетельство о регистрации внутренне перемещенных лиц;

справки с места временного проживания, работы, лечения, обучения, прохождения военной службы;

документы, подтверждающие факт пересечения государственной границы Украины (на выезд из Украины и въезд в Украину) в соответствующий период времени.

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