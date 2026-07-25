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Кому из военных не будут выплачивать надбавку в 10 тысяч гривен

Личные финансы
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Когда военным начисляется дополнительное вознаграждение 10 000 грн
Когда военным начисляется дополнительное вознаграждение 10 000 грн
С 1 июня в Украине начало действовать новое ежемесячное тыловое вознаграждение в размере 10 тысяч гривен. Оно предназначено военнослужащим, выполняющим служебные обязанности, но не получающим иных дополнительных выплат. В то же время, право на эту надбавку имеют не все.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Кто имеет право на доплату

В Минобороны объясняют6 вознаграждение предусмотрено для военнослужащих, выполняющих служебные обязанности, но не получающих других дополнительных выплат в размере 30, 50 или 100 тысяч гривен.
Деньги будут начисляться пропорционально фактическому времени исполнения служебных обязанностей.
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При этом выплата не зависит от того, подписал ли военнослужащий новый мотивационный контракт — надбавка распространяется на всех вне зависимости от вида и оснований прохождения службы (кроме определенных исключений).
Если военный имеет право сразу на несколько видов дополнительных вознаграждений, будет выплачиваться только одно — имеющее наибольший размер.
Поэтому военнослужащие, уже получающие 30, 50 или 100 тысяч гривен, новую доплату в 10 тысяч не будут получать.
Базовые условия начисления нового вознаграждения
Базовые условия начисления нового вознаграждения, Инфографика: Минобороны

Когда выплату не начислят

Приказ определяет исчерпывающий список случаев, когда выплата 10 000 грн не начисляется:
  • за все время пребывания в отпуске с сохранением денежного довольствия.
  • за время нахождения военнослужащего в распоряжении командира или освобождения от должности (кроме дней временного исполнения обязанностей).
  • курсантам учебных воинских частей и военных учебных заведений на время обучения;
  • во время командировки на обучение в учебные воинские части;
  • в период нахождения в резервных или запасных ротах;
  • в других случаях, предусмотренных законодательством, в частности, из-за дисциплинарных нарушений (самовольное оставление части, отказ выполнять боевые приказы, пребывание в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и т. п.).
Основанием для начисления вознаграждения станут приказы о назначении или временном исполнении обязанностей, приказы по строевой части, рапорты командиров подразделений и приказ командира воинской части о выплате.
Из общего периода вычтут дни отпусков, учебных командировок и другие периоды, когда право на вознаграждение не возникает.
Вознаграждение за июнь будет выплачено одновременно с дополнительными вознаграждениями за участие в боевых действиях за этот же период.
По материалам:
Finance.ua
ВоеннослужащийВыплаты
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