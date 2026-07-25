Кому из военных не будут выплачивать надбавку в 10 тысяч гривен Сегодня 16:19 — Личные финансы

Когда военным начисляется дополнительное вознаграждение 10 000 грн

С 1 июня в Украине начало действовать новое ежемесячное тыловое вознаграждение в размере 10 тысяч гривен. Оно предназначено военнослужащим, выполняющим служебные обязанности, но не получающим иных дополнительных выплат. В то же время, право на эту надбавку имеют не все.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Кто имеет право на доплату

В Минобороны объясняют6 вознаграждение предусмотрено для военнослужащих, выполняющих служебные обязанности, но не получающих других дополнительных выплат в размере 30, 50 или 100 тысяч гривен.

Деньги будут начисляться пропорционально фактическому времени исполнения служебных обязанностей.

При этом выплата не зависит от того, подписал ли военнослужащий новый мотивационный контракт — надбавка распространяется на всех вне зависимости от вида и оснований прохождения службы (кроме определенных исключений).

Если военный имеет право сразу на несколько видов дополнительных вознаграждений, будет выплачиваться только одно — имеющее наибольший размер.

Поэтому военнослужащие, уже получающие 30, 50 или 100 тысяч гривен, новую доплату в 10 тысяч не будут получать.

Базовые условия начисления нового вознаграждения, Инфографика: Минобороны

Когда выплату не начислят

Приказ определяет исчерпывающий список случаев, когда выплата 10 000 грн не начисляется:

за все время пребывания в отпуске с сохранением денежного довольствия.

за время нахождения военнослужащего в распоряжении командира или освобождения от должности (кроме дней временного исполнения обязанностей).

курсантам учебных воинских частей и военных учебных заведений на время обучения;

во время командировки на обучение в учебные воинские части;

в период нахождения в резервных или запасных ротах;

в других случаях, предусмотренных законодательством, в частности, из-за дисциплинарных нарушений (самовольное оставление части, отказ выполнять боевые приказы, пребывание в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и т. п. ).

Основанием для начисления вознаграждения станут приказы о назначении или временном исполнении обязанностей, приказы по строевой части, рапорты командиров подразделений и приказ командира воинской части о выплате.

Из общего периода вычтут дни отпусков, учебных командировок и другие периоды, когда право на вознаграждение не возникает.

Вознаграждение за июнь будет выплачено одновременно с дополнительными вознаграждениями за участие в боевых действиях за этот же период.

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