Кому из военных не будут выплачивать надбавку в 10 тысяч гривен

С 1 июня в Украине начало действовать новое ежемесячное тыловое вознаграждение в размере 10 тысяч гривен. Оно предназначено военнослужащим, выполняющим служебные обязанности, но не получающим иных дополнительных выплат. В то же время, право на эту надбавку имеют не все.
При этом выплата не зависит от того, подписал ли военнослужащий новый мотивационный контракт — надбавка распространяется на всех вне зависимости от вида и оснований прохождения службы (кроме определенных исключений).
Если военный имеет право сразу на несколько видов дополнительных вознаграждений, будет выплачиваться только одно — имеющее наибольший размер.
Поэтому военнослужащие, уже получающие 30, 50 или 100 тысяч гривен, новую доплату в 10 тысяч не будут получать.
Когда выплату не начислят
Приказ определяет исчерпывающий список случаев, когда выплата 10 000 грн не начисляется:
за все время пребывания в отпуске с сохранением денежного довольствия.
за время нахождения военнослужащего в распоряжении командира или освобождения от должности (кроме дней временного исполнения обязанностей).
курсантам учебных воинских частей и военных учебных заведений на время обучения;
во время командировки на обучение в учебные воинские части;
в период нахождения в резервных или запасных ротах;
в других случаях, предусмотренных законодательством, в частности, из-за дисциплинарных нарушений (самовольное оставление части, отказ выполнять боевые приказы, пребывание в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и т. п.).
Основанием для начисления вознаграждения станут приказы о назначении или временном исполнении обязанностей, приказы по строевой части, рапорты командиров подразделений и приказ командира воинской части о выплате.
Из общего периода вычтут дни отпусков, учебных командировок и другие периоды, когда право на вознаграждение не возникает.
Вознаграждение за июнь будет выплачено одновременно с дополнительными вознаграждениями за участие в боевых действиях за этот же период.