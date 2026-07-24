До 120 тысяч гривен на авто: в Раде предлагают новое пособие ветеранам Сегодня 16:06 — Личные финансы

Законопроекты предполагают, что компенсация будет выплачиваться за счет средств государственного бюджета.

В Украине предлагают ввести новый вид государственной поддержки для ветеранов и ветеранок с инвалидностью в результате войны — частичную компенсацию стоимости самостоятельно приобретенного автомобиля. Соответствующий механизм предусматривают законопроекты № 15433 и № 15434, которые зарегистрированы в Верховной Раде.

Об этом пишет издание Ветеран.

Что предусматривают законопроекты

Документы предлагают выплачивать ветеранам и ветеранкам с инвалидностью в результате войны компенсацию в размере до 120 тыс. грн за самостоятельно приобретенный автомобиль.

Новая выплата должна дополнить действующую норму Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», которая предусматривает право лиц с инвалидностью в результате войны на безвозмездное обеспечение автомобилем при наличии медицинских показаний и в установленном порядке.

Если законопроект будет одобрен в ближайшее время, первые компенсации ветераны смогут получить уже до конца года. Для этого предлагается внести изменения в Бюджет-2026 и выделить на выплаты 120 миллионов гривен, чего хватит на пособие примерно для тысячи человек.

Почему предлагают изменить систему

Авторы законопроектов отмечают, что действующий механизм бесплатного обеспечения автомобилями охватывает не всех ветеранов с инвалидностью, поскольку предполагает наличие медицинских показаний и выполнения ряда установленных требований.

Кроме того, нынешняя система, по оценке инициаторов, малоэффективна из-за сложной процедуры оформления и длительного ожидания. В некоторых случаях ветераны годами ждут автомобиль, который на момент получения уже не отвечает их потребностям.

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Также авторы законодательной инициативы отмечают, что из-за полномасштабной войны количество лиц с инвалидностью в результате войны может увеличиваться, что будет создавать дополнительную нагрузку на действующий механизм обеспечения транспортом.

Так что внедрение механизма выплаты частичной компенсации за авто создаст более современную систему поддержки. Ветераны смогут самостоятельно выбрать, хотят они воспользоваться правом на безвозмездное получение транспорта или на получение «живых» денег.

Как предлагают вводить выплаты

Законопроекты предполагают, что компенсация будет выплачиваться за счет средств государственного бюджета.

Введение нового механизма предлагается осуществлять поэтапно:

до 1 января 2029 года право на компенсацию будут иметь лица с инвалидностью в результате войны I группы;

после этого — лица с инвалидностью в результате войны I и II групп.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что в 2025 году частичную компенсацию от столицы за приобретение новых автомобилей получили 48 ветеранов с инвалидностью I или II группы в результате ранений во время войны. Общая сумма выплат превысила 25 млн. грн. В 2025 году частичная компенсация за приобретенный автомобиль составляла 545 тысяч грн. С 2026 года город увеличил ее до 605 000 грн.

Также ветераны с инвалидностью I или II группы могут получить компенсацию до 100 000 грн на переоборудование своего автомобиля под собственные нужды.

Также мы рассказывали , что в приложении «Дія» появилась новая услуга для ветеранов и ветеранок ВСУ — компенсация автогражданки. Государство компенсирует стоимость полиса непосредственно через приложение Дія. 50% стоимости автогражданки компенсирует страховая компания, а другую половину — государство.

Компенсация доступна для авто с объемом двигателя до 2500 см³ или для электромобилей мощностью до 100 кВт. Транспортное средство не должно использоваться для такси или грузовых перевозок.

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