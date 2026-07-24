Банкомат или терминал самообслуживания «съел» ваши деньги: что делать
Почему банкомат или терминал может «съесть» деньги
- Техническая неисправность. Купюра может застрять внутри купюроприемника, механизм может остановиться во время пересчета или произойдет программный сбой;
- Перебои с электропитанием или связью. Если во время операции пропадает электричество или связь терминала с процессинговым центром банка, операция может прерваться;
- Поврежденные или нестандартные купюры. Сильно мятые, влажные, надорванные или склеенные банкноты иногда не проходят корректную обработку;
- Переполненная кассета для приема наличных. Редкая, но возможная ситуация, особенно в терминалах с большой нагрузкой;
- Ошибка программного обеспечения. Иногда операция зависает уже после приема денег, но до завершения записи в банковской системе.
Что пишут клиенты украинских банков
- Клиент банка рассказал, что терминал принял 35 тыс. грн, пересчитал деньги, после чего выдал сообщение об ошибке и вернул карту. Средства на счет не поступили. Даже спустя неделю после обращения деньги еще ожидали проверки через инкассацию.
- Терминал принял 16 500 грн и показал нулевую сумму. Еще один пользователь внес деньги для пополнения карты. После закрытия купюроприемника терминал некоторое время обрабатывал операцию, затем распечатал чек, где сумма операции оказалась равной нулю. После регистрации обращения банк позже признал проблему и вернул деньги.
- Не засчитались последние 200 гривен. Клиентка сообщила, что терминал принял две купюры по 500 грн, а затем перестал работать, не зачислив еще 200 грн. Первоначально банк сообщил, что сбоя не обнаружено, однако спустя некоторое время деньги все же были возвращены.
- Отключение света во время пополнения. В обсуждении на форуме пользователь рассказал, что терминал выключился из-за отключения электроэнергии. После обращения через банк-эмитент карты недостающая сумма была компенсирована.
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Что делать сразу после сбоя
- Не отходите от устройства несколько минут. Иногда операция завершается с задержкой.
- Сохраните чек. Если же чек не распечатался — сфотографируйте экран с сообщением об ошибке.
- Запишите номер банкомата или терминала, а также адрес, по которому он находится. Обычно номер указан на корпусе устройства.
- Зафиксируйте время операции и сумму. Эти данные понадобятся банку в процессе анализа нештатной ситуации.
- Сразу позвоните в службу поддержки. Лучше сделать это, находясь прямо возле банкомата.
- Подайте официальную заявку на розыск средств. Практически все украинские банки регистрируют подобные обращения и присваивают им номер.
Что делать, если банкомат принадлежит другому банку
Почему деньги обычно возвращают не сразу
- журнал операций банкомата;
- электронные логи;
- фактическое количество денег внутри устройства;
- записи процессингового центра.
Когда банк может отказать
- журналы операций показывают успешное завершение операции;
- инкассация не обнаружила излишков;
- клиент обратился слишком поздно (то есть в промежутке времени между событием и обращением уже произошла инкассация аппарата);
- невозможно установить точное место и время проведения операции.
Как снизить риск подобных ситуаций
- не пользоваться терминалами, которые уже выглядят неисправными;
- не вносить очень большие суммы одной пачкой — лучше разделить их на несколько операций;
- не использовать сильно мятые или поврежденные банкноты;
- по возможности пользоваться терминалами внутри банковских отделений, где сотрудники смогут сразу зафиксировать проблему;
- обязательно сохранять чек до момента зачисления денег;
- при внесении крупных сумм делать фотографию экрана после подтверждения операции.
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