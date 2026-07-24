Банкомат или терминал самообслуживания «съел» ваши деньги: что делать Сегодня 09:50 — Личные финансы

Банкомат забрал ваши деньги - что делать

Положили деньги в банкомат или терминал самообслуживания, но они так и не появились на счете? Либо банкомат списал средства с карты, но наличные не выдал? Такие ситуации случаются значительно чаще, чем многие думают. На форумах украинских банков можно найти десятки подобных историй: иногда деньги возвращаются через несколько часов, иногда — спустя несколько недель, а в отдельных случаях клиентам приходится повторно доказывать свою правоту.

Разбираемся, почему это происходит, как действовать в такой ситуации и что можно сделать заранее, чтобы свести риск к минимуму.

Почему банкомат или терминал может «съесть» деньги

Хотя современные банкоматы и терминалы оснащены несколькими датчиками контроля купюр, они остаются сложными механическими устройствами. Наиболее распространенные причины сбоев:

Техническая неисправность. Купюра может застрять внутри купюроприемника, механизм может остановиться во время пересчета или произойдет программный сбой; Перебои с электропитанием или связью. Если во время операции пропадает электричество или связь терминала с процессинговым центром банка, операция может прерваться; Поврежденные или нестандартные купюры. Сильно мятые, влажные, надорванные или склеенные банкноты иногда не проходят корректную обработку; Переполненная кассета для приема наличных. Редкая, но возможная ситуация, особенно в терминалах с большой нагрузкой; Ошибка программного обеспечения. Иногда операция зависает уже после приема денег, но до завершения записи в банковской системе.

Почему банкомат или терминал может забрать ваши деньги?

Что пишут клиенты украинских банков

Подобные случаи регулярно обсуждаются на профильных интернет-форумах. Вот реальные случаи из жизни:

Клиент банка рассказал, что терминал принял 35 тыс. грн, пересчитал деньги, после чего выдал сообщение об ошибке и вернул карту. Средства на счет не поступили. Даже спустя неделю после обращения деньги еще ожидали проверки через инкассацию. Терминал принял 16 500 грн и показал нулевую сумму. Еще один пользователь внес деньги для пополнения карты. После закрытия купюроприемника терминал некоторое время обрабатывал операцию, затем распечатал чек, где сумма операции оказалась равной нулю. После регистрации обращения банк позже признал проблему и вернул деньги. Не засчитались последние 200 гривен. Клиентка сообщила, что терминал принял две купюры по 500 грн, а затем перестал работать, не зачислив еще 200 грн. Первоначально банк сообщил, что сбоя не обнаружено, однако спустя некоторое время деньги все же были возвращены. Отключение света во время пополнения. В обсуждении на форуме пользователь рассказал, что терминал выключился из-за отключения электроэнергии. После обращения через банк-эмитент карты недостающая сумма была компенсирована.

Такие истории показывают, что даже если деньги не поступили сразу, это вовсе не означает, что они потеряны окончательно.

Что делать сразу после сбоя

Самая большая ошибка — уйти от банкомата, не зафиксировав произошедшее.

Алгоритм действий должен быть следующим:

Не отходите от устройства несколько минут. Иногда операция завершается с задержкой. Сохраните чек. Если же чек не распечатался — сфотографируйте экран с сообщением об ошибке. Запишите номер банкомата или терминала, а также адрес, по которому он находится. Обычно номер указан на корпусе устройства. Зафиксируйте время операции и сумму. Эти данные понадобятся банку в процессе анализа нештатной ситуации. Сразу позвоните в службу поддержки. Лучше сделать это, находясь прямо возле банкомата. Подайте официальную заявку на розыск средств. Практически все украинские банки регистрируют подобные обращения и присваивают им номер.

В случае потери денег банкоматом действовать нужно немедленно, источник фото: pexels

Что делать, если банкомат принадлежит другому банку

Такая ситуация встречается нередко. Например, карта ПУМБ используется в банкомате ПриватБанк или наоборот.

В этом случае обращаться нужно прежде всего в банк, который выпустил карту. Именно он инициирует процедуру урегулирования через платежную систему и владельца банкомата.

В некоторых случаях расследование занимает до нескольких недель, поскольку необходимо дождаться инкассации устройства и сверки фактических остатков наличности. Это особенно актуально, если проблема возникла при снятии наличных, когда деньги были списаны со счета, но банкомат их не выдал.

Почему деньги обычно возвращают не сразу

Многие удивляются, почему банк не может просто сразу вернуть деньги. Причина проста: сначала необходимо убедиться, что в устройстве действительно образовался «излишек». Обычно это происходит во время очередной инкассации устройства.

Во время инкассации сотрудники сравнивают:

журнал операций банкомата;

электронные логи;

фактическое количество денег внутри устройства;

записи процессингового центра.

Если обнаруживается лишняя сумма, совпадающая с заявлением клиента, деньги обычно возвращают.

Деньги з банкомата возвращаются не сразу, источник фото: pexels

Когда банк может отказать

Отказ возможен, если:

журналы операций показывают успешное завершение операции;

инкассация не обнаружила излишков;

клиент обратился слишком поздно (то есть в промежутке времени между событием и обращением уже произошла инкассация аппарата);

невозможно установить точное место и время проведения операции.

Именно поэтому обращаться желательно сразу же после возникновения проблемы.

Как снизить риск подобных ситуаций

Полностью исключить вероятность сбоя невозможно, однако риск можно заметно уменьшить.

Специалисты рекомендуют следующие советы:

не пользоваться терминалами, которые уже выглядят неисправными;

не вносить очень большие суммы одной пачкой — лучше разделить их на несколько операций;

не использовать сильно мятые или поврежденные банкноты;

по возможности пользоваться терминалами внутри банковских отделений, где сотрудники смогут сразу зафиксировать проблему;

обязательно сохранять чек до момента зачисления денег;

при внесении крупных сумм делать фотографию экрана после подтверждения операции.

Большинство случаев, когда банкомат или терминал «съедает» деньги, заканчиваются возвратом средств. Однако это происходит только после проверки журналов операций и инкассации устройства, поэтому мгновенного решения ждать не стоит.

Главное правило: не паниковать и не откладывать обращение в банк. Чем быстрее зарегистрировано заявление и чем больше у клиента доказательств (чек, фото экрана, номер терминала, точное время операции), тем выше вероятность быстрого и успешного возврата денег.

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