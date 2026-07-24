Что делать, если клиент перевел средства ФЛП на личную карту Сегодня 08:33 — Личные финансы

Получение средств на личную карту ФЛП

Физическое лицо-предприниматель (ФЛП), получившее оплату за товары или услуги на личную банковскую карту, должно не только включить эти деньги в доход и уплатить единый налог, но и учитывать возможные налоговые риски.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Денежные средства нужно включить в доход

Согласно подпункту 1 пункта 292.1 статьи 292 Налогового кодекса Украины, доходом плательщика единого налога — физического лица-предпринимателя являются средства, полученные в течение налогового периода в денежной форме, независимо от того, поступили ли они наличными или по безналу.

То есть, если средства поступили как оплата за товары, работы или услуги, связанные с предпринимательской деятельностью, ФЛП должна включить их в состав дохода и отобразить в соответствии с правилами учета.

В то же время, расчеты, связанные с предпринимательской деятельностью, должны производиться через счет, открытый для ведения хозяйственной деятельности.

Что делать, если средства поступили на личную карту

Если клиент ошибочно перечислил оплату услуг на личную карту предпринимателя, ФЛП должен подтвердить, что эти средства получены именно в рамках предпринимательской деятельности. Для этого необходимо иметь документы, подтверждающие факт предоставления услуг и назначение платежа.

Кроме включения полученных средств в доход, рекомендуется:

зафиксировать поступление как доход от предпринимательской деятельности;

перевести средства на предпринимательский счет;

сохранить подтверждение от клиента, что платеж является оплатой за товары или услуги ФЛП.

Какие последствия возможны

Если связь средств с хозяйственной деятельностью не будет подтверждена, у налогового органа могут возникнуть основания рассматривать такие поступления, как доход физического лица, а не предпринимателя. В таком случае может применяться налогообложение по правилам доходов физических лиц — налог на доходы физических лиц 18% и военный сбор 5%.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что многие ФЛП ошибочно полагают, что банк может заблокировать счет только по решению суда или исполнительной службы. На самом деле это далеко не так. Значительная часть блокировок проходит в рамках финансового мониторинга, который банки обязаны проводить в соответствии с украинским законодательством.

Также мы писали , что Министерство финансов утвердило новые формы Налогового расчета сумм дохода, начисленного в пользу физических лиц, сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого социального взноса. Также обновлен порядок заполнения и подачи этой отчетности.

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