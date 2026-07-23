В Украине прогнозируют дефицит 2,6 млн работников: кто больше всего будет востребован на рынке Сегодня 14:00 — Казна и Политика

Восстановление станет главным драйвером рынка труда

Украинской экономике в течение следующего десятилетия потребуется более 2,6 млн новых работников. Самый большой спрос прогнозируется на технических специалистов, инженеров и квалифицированных рабочих.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

По его словам, в Украине меняют подход к формированию государственного заказа на подготовку специалистов. Теперь он должен основываться не только на возможностях вузов, но и на прогнозируемых потребностях экономики и рынка труда.

Соответствующую концепцию разрабатывали около двух лет. Она заложена в законопроекте № 10399, который уже подготовлен ко второму чтению. В то же время правительство запустило изменения из-за экспериментального постановления.

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Госзаказ будут формировать с учетом потребностей экономики

По словам Бабака, Украина проходит период масштабной экономической трансформации. Восстановление страны, евроинтеграция, демографические изменения, развитие технологий и структурные изменения в экономике формируют новые требования к рынку труда. В таких условиях государственная политика в сфере образования и развития человеческого капитала должна опираться не только на текущий спрос работодателей, но и на оценку будущих потребностей экономики.

Именно для этого была проведена оценка будущей потребности в специалистах и ​​рабочих кадрах. Она позволяет определить долгосрочные тенденции развития рынка труда и используется как одна из основ для формирования государственного заказа.

При этом, как отмечает Бабак, речь не идет о разделе профессий на «нужные» и «ненужные» или ограничение выбора специальности. Оценка является инструментом стратегического планирования в области образования, занятости и развития человеческого капитала.

К 2036 году экономике понадобится на 1,7 млн ​​больше работников

По результатам моделирования общая потребность экономики в занятых будет расти:

с 12,9 млн человек в 2025 году (включая неформальную занятость);

до 13,6 млн человек в 2030 году;

до 14,6 млн человек в 2036 году.

Таким образом, к 2036 году экономике понадобится примерно на 1,7 млн ​​больше занятых, чем в 2025 году.

В то же время, будет меняться не только количество занятых, но и структура спроса. Экономика все больше будет нуждаться в технических, инженерных, производственных, строительных, медицинских, научных и других прикладных знаниях и навыках.

Восстановление станет главным драйвером рынка труда

Одной из ключевых тенденций станет резкий рост спроса на работников, связанных с восстановлением и модернизацией страны.

Быстрее всего будет расти потребность в строительной отрасли. Если в 2025 году в ней было занято около 520 тыс. человек, то к 2036 году этот показатель может возрасти до 1,24 млн. работников. Это связано как с послевоенным восстановлением, так и модернизацией жилищной, транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры.

В этой связи будет расти спрос на:

строителей;

инженеров;

архитекторов;

проектировщиков;

специалистов по техническому надзору;

менеджеров инфраструктурных проектов

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Существенный рост прогнозируется и в перерабатывающей промышленности. Потребность в работниках увеличится:

с примерно 1,3 млн человек в 2025 году;

до 1,6 млн в 2030 году;

более 1,7 млн ​​в 2036 году.

В общей сложности потребность в работниках перерабатывающей промышленности вырастет почти на 400 тыс. человек. Это отражает стратегическую трансформацию украинской экономики. Если раньше значительная часть экспорта формировалась за счет сырьевой продукции, то в будущем все большую роль будут играть производство, переработка и создание добавленной стоимости внутри страны.

Ожидается, что все большим будет спрос на технологов, инженеров производства, операторов оборудования, специалистов по контролю качества, специалистов по производственным процессам и представителям современных рабочих профессий.

Потребность в работниках сферы профессиональной, научной и технической деятельности может возрасти почти на 75%:

с 500 тыс. человек в 2025 году;

до 750 тыс. в 2030 году;

почти до 880 тыс. в 2036 году.

Речь идет об инженерных услугах, консалтинге, научных исследованиях, техническом проектировании и профессиональных сервисах для бизнеса.

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В долгосрочной перспективе количество занятых в сельском хозяйстве будет постепенно сокращаться:

с 1,8 млн человек в 2025 году;

до 1,57 млн в 2036 году.

В то же время в 2027—2030 годах прогнозируется временный рост потребности до 1,81 млн работников. Однако это не означает сокращения роли агросектора в экономике. Напротив, расчеты отражают глобальную тенденцию повышения производительности труда.

В секторе информации и телекоммуникаций численность работников существенно не изменится:

с 290 тыс. человек в 2025 году;

до 280 тыс. в 2030 году;

263 тыс. в 2036 году.

В то же время, это не означает потери значения ІТ. Отрасль демонстрирует высокую производительность труда, а цифровые технологии все активнее интегрируются во все сферы экономики.

Количество занятых в сфере образования будет оставаться почти неизменным — около 1,23−1,24 млн человек. Основным вызовом станет не увеличение численности работников, а обновление квалификаций и более быстрая адаптация системы образования к потребностям рынка труда.

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В то же время в сфере здравоохранения и социальной помощи прогнозируется стабильный рост:

около 860 тыс. работников в 2025 году;

930 тыс. — в 2030 году;

почти 945 тыс. — в 2036 году.

Спрос будет расти на врачей, средний медицинский персонал, специалистов по физической и психологической реабилитации, социальных работников и специалистов по уходу.

По результатам оценки, экономика также потребует большего числа специалистов, обеспечивающих работу предприятий независимо от отрасли. Речь идет об экономистах, бухгалтерах, финансистах, аудиторах, юристах и ​​других специалистах в сфере бизнеса, администрирования и права.

Больше всего будет расти спрос на рабочие профессии

К 2036 году наибольший рост ожидается среди таких профессиональных групп:

квалифицированные рабочие с инструментом — с 1,24 млн до 1,79 млн человек;

профессионалы — с 2,66 млн до 3,02 млн;

специалисты — с 1,82 млн до 2,14 млн;

работники металлургических и машиностроительных профессий — с 678 тыс. до 982 тыс.;

рабочие по обслуживанию технологического оборудования и машин — с 989 тыс. до 1,19 млн;

технические служащие — с 1,16 млн до 1,33 млн.

К 2036 году экономике понадобится более 2,6 млн новых работников

Отдельно проведена оценка потребности в новых кадрах, то есть людях, которые должны присоединиться к рынку труда для обеспечения экономического роста, создания новых рабочих мест и замещения работников, которые будут выбывать через выход на пенсию, миграцию или другие демографические факторы.

Потребность в новых кадрах не будет покрываться исключительно выпускниками учебных заведений. Ее обеспечение также потребует постепенного возвращения экономически неактивного населения к занятости и возвращения части мигрантов.

По результатам оценки, в 2032—2036 годах украинской экономике понадобится около 2,62 млн. новых работников.

Наибольший спрос прогнозируется на:

квалифицированных рабочих с инструментом — около 516 тыс. человек;

специалистов — около 427 тыс.;

работников сферы торговли и услуг — около 333 тыс.;

работников металлургических и машиностроительных профессий — около 282 тыс.;

технических служащих — около 266 тыс.

По словам Бабака, значительную часть нового спроса будут формировать отрасли, связанные с восстановлением и модернизацией страны. Именно поэтому больше всего будет расти потребность в квалифицированных рабочих, а также инженерных и технических специалистах.

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