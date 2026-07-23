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В Минэнерго сообщили, будут ли повышать тарифы по требованию МВФ

Казна и Политика
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В Минэнерго сообщили, будут ли повышать тарифы по требованию МВФ
В Минэнерго сообщили, будут ли повышать тарифы по требованию МВФ
Как сообщает Минэнерго, в последнее время звучат тезисы, что меморандум с МВФ якобы «фиксирует» повышение тарифов на газ и электроэнергию с 2027 года.
Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики.

О чем идет речь

На самом деле в меморандуме с МВФ говорится не о введении новых тарифов, а о подготовке дорожной карты реформы энергетического сектора до конца 2026 года.
Это аналитическая и планировочная работа, а не решение об изменении цен.
Как отмечают в Минэнерго, в Украине продолжает действовать мораторий на повышение тарифов, и полноценный переход к рыночному ценообразованию возможен только после завершения военного положения.
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При подготовке дорожной карты в первую очередь нарабатывается механизм усиленной социальной защиты — расширенные субсидии и адресная поддержка уязвимых домохозяйств, который должен заработать еще до любых тарифных изменений.
То есть, как и во время предыдущих пересмотров программы МВФ, документ описывает возможные направления реформирования энергетического сектора, но не содержит отдельного обязательства повысить тарифы во время действия военного положения.
Ранее говорилось, что Международный валютный фонд предлагает Украине начать постепенное повышение тарифов на газ и электроэнергию для населения уже с 2027 года.
Также мы писали, что в Киеве пересмотрят тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. «Киевводоканал» подал Киевским городским властям расчеты новых тарифов. Согласно предложению предприятия тариф на централизованное водоснабжение для населения может возрасти с 16,16 грн до 50,69 грн за 1 куб. м.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Тарифы
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