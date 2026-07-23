В Минэнерго сообщили, будут ли повышать тарифы по требованию МВФ Сегодня 10:00 — Казна и Политика

В Минэнерго сообщили, будут ли повышать тарифы по требованию МВФ

Как сообщает Минэнерго, в последнее время звучат тезисы, что меморандум с МВФ якобы «фиксирует» повышение тарифов на газ и электроэнергию с 2027 года.

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики.

О чем идет речь

На самом деле в меморандуме с МВФ говорится не о введении новых тарифов, а о подготовке дорожной карты реформы энергетического сектора до конца 2026 года.

Это аналитическая и планировочная работа, а не решение об изменении цен.

Как отмечают в Минэнерго, в Украине продолжает действовать мораторий на повышение тарифов, и полноценный переход к рыночному ценообразованию возможен только после завершения военного положения.

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При подготовке дорожной карты в первую очередь нарабатывается механизм усиленной социальной защиты — расширенные субсидии и адресная поддержка уязвимых домохозяйств, который должен заработать еще до любых тарифных изменений.

То есть, как и во время предыдущих пересмотров программы МВФ, документ описывает возможные направления реформирования энергетического сектора, но не содержит отдельного обязательства повысить тарифы во время действия военного положения.

Ранее говорилось , что Международный валютный фонд предлагает Украине начать постепенное повышение тарифов на газ и электроэнергию для населения уже с 2027 года.

с 16,16 грн до 50,69 грн за 1 куб. м. Также мы писали , что в Киеве пересмотрят тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. «Киевводоканал» подал Киевским городским властям расчеты новых тарифов. Согласно предложению предприятия тариф на централизованное водоснабжение для населения может возрасти

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