В Украине запустили инструмент, который выявляет уклонение от уплати налогов при ввозе авто Сегодня 19:33 — Казна и Политика

Аналитики получили возможность сопоставлять данные о ввозе автомобиля

Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) совместно с Государственной налоговой службой (ГНС) и Главным сервисным центром МВД запустило аналитический инструмент для выявления схем уклонения от уплаты налогов при импорте и продаже автомобилей.

Об этом сообщил директор БЭБ Александр Цивинский.

«Общий инструмент БЭБ, ГНС и МВД позволит перекрыть схемы с манипуляциями налоговым кредитом, уменьшить теневой сегмент рынка автоимпорта и обеспечить уплату налогов в бюджет», — заявил Цивинский.

Как работала схема

По словам Цивинского, аналитики БЭБ обнаружили схему, по которой компании импортировали автомобили в Украину, но не декларировали их дальнейшую продажу конечным покупателям.

В таких случаях физическое лицо фактически покупало автомобиль, а компания-импортер осуществляла его ввоз и таможенное оформление. После регистрации транспортного средства на нового владельца налоговая накладная на продажу не оформлялась. В результате бюджет недополучал налоговые поступления, а сформированный при импорте налоговый кредит с НДС мог использоваться в других схемах уклонения от налогообложения.

Данные будут сверяться между тремя ведомствами

Для оперативного выявления таких фактов БЭБ, ГНС и ГСЦ МВД наладили обмен информацией. Аналитики получили возможность сопоставлять данные о ввозе автомобиля, регистрации налоговой накладной на его продажу и оформлении транспортного средства на конечного владельца в сервисном центре МВД.

Если автомобиль уже ввезен и зарегистрирован, но его продажа не отображена в налоговом учете, такое несоответствие сразу попадает в поле зрения аналитиков для дальнейшего реагирования.

Следующий шаг — указание VIN-кода в налоговой накладной

Следующим этапом станет обязательное указание VIN-кода автомобиля в налоговой накладной.

Это позволит повысить эффективность отслеживания движения транспортных средств с момента их ввоза до регистрации на конечного владельца, а также ввести механизм предотвращения противоправной деятельности неблагополучных автоимпортеров, которые систематически не регистрируют налоговые накладные на проданные автомобили.

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