Меморандум с МВФ: военный сбор после войны заменят новым налогом на восстановление

После войны правительство Украины рассматривает возможность введения налога на восстановление вместо действующего военного сбора. Такой вариант предусмотрен обновленным Меморандумом об экономической и финансовой политике в рамках программы расширенного финансирования (EFF) с Международным валютным фондом (МВФ).
Налог на восстановление может заменить военный сбор
В документе отмечается, что восстановление Украины после войны потребует значительных финансовых ресурсов. Поэтому правительство ищет механизмы для сохранения бюджетных доходов после завершения действия военного сбора в размере 5%, который в соответствии с законодательством будет взиматься еще три года после отмены военного положения.
«Одним из рассматриваемых вариантов является введение налога на восстановление (reconstruction tax) вместо военного налога, который мы включим в законодательство, регулирующее переходный период после отмены военного положения», — говорится в документе украинской стороны.
МВФ поддержал намерения правительства
Со своей стороны МВФ приветствовал подобные планы. Фонд отметил, что в долгосрочной перспективе украинское правительство по-прежнему стремится добиться первичного бюджетного профицита в диапазоне 0,2−0,4% ВВП, чтобы способствовать восстановлению фискальной и долговой устойчивости.
«Реализация этого фискального пути потребует от властей продолжения внедрения мер мобилизации внутренних доходов для обеспечения стабильных налоговых поступлений в среднесрочной перспективе. В частности, властям, вероятно, придется проактивно рассмотреть пункт о прекращении действия 5% ставки военного налога, который, согласно законодательству, принятому в апреле, должен утратить силу через три года после окончания военного положения», — отметил МВФ.
Расходы будут пересматриваться после окончания войны
В МВФ также отметили, что после завершения войны структура государственных расходов должна меняться в соответствии с сокращением оборонных расходов и увеличением финансирования восстановления, реконструкции и других приоритетных направлений.
«Что касается расходов, то они должны будут меняться в соответствии с нормализацией расходов на оборону и измеренных ассигнований на восстановление, реконструкцию и другие приоритеты. Это поможет обеспечить согласованность планов расходов по восстановлению фискальной и долговой устойчивости, а также доступность финансирования на соответствующих условиях», — считает Фонд.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда завершил первый пересмотр новой программы для Украины в рамках Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF). Успешное завершение пересмотра открывает Украине доступ ко второму траншу по программе в размере около 690 млн долларов США.
Обновленный меморандум об экономической и финансовой политике Украины в рамках программы расширенного финансирования с Международным валютным фондом после первого пересмотра содержит семь новых структурных маяков. Из них шесть касаются фискальной сферы.
Также мы рассказывали, что Международный валютный фонд предлагает Украине начать постепенное повышение тарифов на газ и электроэнергию для населения уже с 2027 года.