Меморандум с МВФ: военный сбор после войны заменят новым налогом на восстановление Сегодня 13:01 — Казна и Политика

Налог на восстановление может заменить военный сбор

После войны правительство Украины рассматривает возможность введения налога на восстановление вместо действующего военного сбора. Такой вариант предусмотрен обновленным Меморандумом об экономической и финансовой политике в рамках программы расширенного финансирования (EFF) с Международным валютным фондом (МВФ).

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Налог на восстановление может заменить военный сбор

В документе отмечается, что восстановление Украины после войны потребует значительных финансовых ресурсов. Поэтому правительство ищет механизмы для сохранения бюджетных доходов после завершения действия военного сбора в размере 5%, который в соответствии с законодательством будет взиматься еще три года после отмены военного положения.

«Одним из рассматриваемых вариантов является введение налога на восстановление (reconstruction tax) вместо военного налога, который мы включим в законодательство, регулирующее переходный период после отмены военного положения», — говорится в документе украинской стороны.

МВФ поддержал намерения правительства

Со своей стороны МВФ приветствовал подобные планы. Фонд отметил, что в долгосрочной перспективе украинское правительство по-прежнему стремится добиться первичного бюджетного профицита в диапазоне 0,2−0,4% ВВП, чтобы способствовать восстановлению фискальной и долговой устойчивости.

«Реализация этого фискального пути потребует от властей продолжения внедрения мер мобилизации внутренних доходов для обеспечения стабильных налоговых поступлений в среднесрочной перспективе. В частности, властям, вероятно, придется проактивно рассмотреть пункт о прекращении действия 5% ставки военного налога, который, согласно законодательству, принятому в апреле, должен утратить силу через три года после окончания военного положения», — отметил МВФ.

Расходы будут пересматриваться после окончания войны

В МВФ также отметили, что после завершения войны структура государственных расходов должна меняться в соответствии с сокращением оборонных расходов и увеличением финансирования восстановления, реконструкции и других приоритетных направлений.

«Что касается расходов, то они должны будут меняться в соответствии с нормализацией расходов на оборону и измеренных ассигнований на восстановление, реконструкцию и другие приоритеты. Это поможет обеспечить согласованность планов расходов по восстановлению фискальной и долговой устойчивости, а также доступность финансирования на соответствующих условиях», — считает Фонд.

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Напомним, ранее Finance.ua писал , что Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда завершил первый пересмотр новой программы для Украины в рамках Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF). Успешное завершение пересмотра открывает Украине доступ ко второму траншу по программе в размере около 690 млн долларов США.

Обновленный меморандум об экономической и финансовой политике Украины в рамках программы расширенного финансирования с Международным валютным фондом после первого пересмотра содержит семь новых структурных маяков. Из них шесть касаются фискальной сферы.

Также мы рассказывали , что Международный валютный фонд предлагает Украине начать постепенное повышение тарифов на газ и электроэнергию для населения уже с 2027 года.

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