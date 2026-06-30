Военный сбор будут засчитывать по-новому: что изменится с 1 июля

С 1 июля 2026 года вступают в силу изменения в зачислении поступлений военного сбора. Теперь уплаченные средства будут поступать в специальный фонд Государственного бюджета Украины и будут направляться на выплату денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщила Государственная налоговая служба.
Новые счета
В связи с изменением порядка зачисления поступлений Государственная казначейская служба Украины открывает новые бюджетные счета для уплаты военного сбора по кодам классификации доходов бюджета:
11011000;
11011001;
11011600;
11011700;
11011800.
Плательщикам рекомендуют перед проведением платежей проверять реквизиты счетов в Электронном кабинете и на веб-портале ГНС во избежание ошибочного зачисления средств.
Что предусматривает закон
Изменения предусмотрены Законом Украины от 10 июня 2026 г. № 4908-ІХ «О внесении изменений в Закон Украины „О Государственном бюджете Украины на 2026 год“ о финансовом обеспечении сектора безопасности и обороны».
Документ предусматривает зачисление поступлений военного сбора в специальный фонд Государственного бюджета Украины с последующим направлением этих средств на выплату денежного довольствия военнослужащих Вооруженных Сил Украины.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Владимир Зеленский подписал закон о продлении действия повышенного военного сбора на уровне 5% еще на три года после официального завершения военного положения в Украине. Ожидается, что продление сбора на действующем уровне обеспечит около 140 млрд грн поступлений в бюджет ежегодно.
Закон предусматривает, что действующие ставки военного сбора будут сохраняться в течение трех лет после года, в котором будет прекращено или отменено военное положение. В течение этого периода будут применяться следующие ставки:
для физических лиц — 5%;
для военнослужащих и работников сектора безопасности и обороны — 1,5% из доходов в виде денежного довольствия (кроме доходов, освобожденных от налогообложения военным сбором);
для физических лиц — предпринимателей 1-й, 2-й и 4-й групп единого налога — 10% от размера минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года;
для плательщиков единого налога 3-й группы (физических лиц — предпринимателей и юридических лиц, кроме е-резидентов) — 1% от дохода.