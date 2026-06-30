Военный сбор будут засчитывать по-новому: что изменится с 1 июля Сегодня 11:05 — Личные финансы

Плательщикам рекомендуют перед осуществлением платежей проверять реквизиты счетов в Электронном кабинете и на вебпортале ГНС

С 1 июля 2026 года вступают в силу изменения в зачислении поступлений военного сбора. Теперь уплаченные средства будут поступать в специальный фонд Государственного бюджета Украины и будут направляться на выплату денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщила Государственная налоговая служба.

Новые счета

В связи с изменением порядка зачисления поступлений Государственная казначейская служба Украины открывает новые бюджетные счета для уплаты военного сбора по кодам классификации доходов бюджета:

11011000;

11011001;

11011600;

11011700;

11011800.

Плательщикам рекомендуют перед проведением платежей проверять реквизиты счетов в Электронном кабинете и на веб-портале ГНС во избежание ошибочного зачисления средств.

Что предусматривает закон

Изменения предусмотрены Законом Украины от 10 июня 2026 г. № 4908-ІХ «О внесении изменений в Закон Украины „О Государственном бюджете Украины на 2026 год“ о финансовом обеспечении сектора безопасности и обороны».

Документ предусматривает зачисление поступлений военного сбора в специальный фонд Государственного бюджета Украины с последующим направлением этих средств на выплату денежного довольствия военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что Владимир Зеленский подписал закон о продлении действия повышенного военного сбора на уровне 5% еще на три года после официального завершения военного положения в Украине. Ожидается, что продление сбора на действующем уровне обеспечит около 140 млрд грн поступлений в бюджет ежегодно.

Закон предусматривает, что действующие ставки военного сбора будут сохраняться в течение трех лет после года, в котором будет прекращено или отменено военное положение. В течение этого периода будут применяться следующие ставки:

для физических лиц — 5% ;

; для военнослужащих и работников сектора безопасности и обороны — 1,5% из доходов в виде денежного довольствия (кроме доходов, освобожденных от налогообложения военным сбором);

(кроме доходов, освобожденных от налогообложения военным сбором); для физических лиц — предпринимателей 1-й, 2-й и 4-й групп единого налога — 10% от размера минимальной заработной платы , установленной на 1 января отчетного года;

, установленной на 1 января отчетного года; для плательщиков единого налога 3-й группы (физических лиц — предпринимателей и юридических лиц, кроме е-резидентов) — 1% от дохода.

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