МВФ определил семь новых структурных маяков для Украины Сегодня 12:20 — Казна и Политика

МВФ обновил программу EFF

Обновленный меморандум об экономической и финансовой политике Украины в рамках программы расширенного финансирования (EFF) с Международным валютным фондом (МВФ) после первого пересмотра содержит семь новых структурных маяков. Из них шесть касаются фискальной сферы.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на документ Фонда.

Налоговые изменения должны быть приняты до конца июля

Ближайшим обязательством Украины по программе является принятие до конца июля законодательства о:

введении налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы;

отмене освобождения от налогообложения импорта товаров небольшой стоимости, поступающих почтовыми отправлениями.

Закон о налогообложении доходов с цифровых платформ (№ 4903-IX, законопроект № 15111-д) Верховная Рада приняла 9 июня, однако документ до сих пор не подписал президент.

В то же время, законопроект о введении налогообложения импортных посылок стоимостью до 150 евро правительство еще не подало в парламент, который ушел на перерыв до середины августа.

До конца августа Украина должна подготовить изменения в Налоговый кодекс

Обновленная программа также предусматривает выполнение до конца августа еще двух новых структурных маяков, связанных с внесением изменений в Налоговый кодекс.

Первые правки — по реформированию правил трансфертного ценообразования в соответствии со стандартами ОЭСР, обязательному соблюдению принципа независимых сторон всеми предприятиями и ограничению начисления процентов в соответствии с Директивами ЕС о борьбе с уклонением от уплаты налогов (ATAD). Это видоизмененный маяк по первоначальному варианту программы, в котором Украина брала обязательство подать подобный законопроект в парламент до конца июня.

Второй пакет изменений предусматривает повышение порога для проведения внеплановых проверок по заявкам на бюджетное возмещение НДС и отрицательное значение НДС со 100 тыс. грн до 1 млн грн.

До конца года запланированы новые реформы

До конца октября нужно будет принять законодательство для обеспечения независимости регулятора рынка энергетики и коммунальных услуг НКРЭКУ и усовершенствования процедур выдвижения кандидатов в него, а до конца декабря — принять новые ключевые показатели эффективности (KPI) для Государственной налоговой службы.

До конца декабря также необходимо предоставить правила по уклонению от уплаты налогов, чтобы предотвратить злоупотребление упрощенным налоговым режимом, а до конца апреля следующего года — ввести отмену освобождения от НДС для предпринимателей-упрощенцев и повысить порог регистрации плательщика НДС с 1 января 2028 года.

Первоначальная программа предусматривала принятие закона с этими нормами до конца марта этого года, но украинская сторона смогла убедить Фонд в невозможности его прохождения через Раду при текущей ситуации и необходимости отсрочки этих обязательств.

Часть структурных маяков перенесли

Кроме того, сроки выполнения двух маяков по первоначальному варианту программы были отложены на несколько месяцев. Если ранее предполагалось, что НАПК примет новые нормативные акты, устанавливающие систему проверки деклараций об активах на основе рисков, предоставляя приоритет чиновникам в определенных сферах повышенного риска, до конца июня, то теперь — до конца сентября этого года.

Кроме того во время первого пересмотра программы было согласовано, что технический анализ, количественно оценивающий расходы на текущие льготы в сферах электроэнергии, газа и отопления (квази-фискальные расходы, QFA), распределение существующих субсидий, а также сценарии фискально устойчивых реформ для достижения постепенного возмещения затрат при обеспечении тогда как теперь новый срок — конец октября. При этом МВФ предоставит Минэнерго техническую помощь в подготовке такого отчета.

Справка Finance.ua

Совет исполнительных директоров МВФ в ночь на вторник одобрил первый пересмотр 4-летней Программы EFF для Украины, позволяющей немедленно выплатить около $690 млн второго транша, но обратил внимание на невыполнение нескольких критериев эффективности и предостерег от отступления от реформ;

с учетом первого транша общие выплаты по программе общей стоимостью $8,1 млрд, утвержденной в конце февраля этого года, составят около $2,2 млрд.

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