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За какую рекламу чаще всего штрафовали бизнес

Казна и Политика
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За какую рекламу чаще всего штрафовали бизнес
За какую рекламу чаще всего штрафовали бизнес
По результатам проверок в I полугодии 2026 года специалисты Госпродпотребслужбы выявили 1075 нарушений специальных требований закона «О рекламе», больше всего в отношении рекламы табачных изделий, электронных сигарет и связанной продукции.
Об этом сообщила Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Специальные требования законодательства распространяются, в частности, на рекламу лекарственных средств, алкогольных напитков, табачных изделий, детского питания, объектов строительства, использования государственного языка в рекламе и недопущения дискриминации по признаку пола.
«Наибольшую сумму штрафных санкций применили именно за нарушение требований относительно рекламы табачных изделий и связанной продукции — 1,143 млн грн, из которых уже уплачено 838 тыс. грн. В сфере рекламы алкогольных напитков уплачено 500,2 тыс. грн штрафных санкций, рекламы лекарственных средств — 410,7 тыс. грн, рекламы с применением негосударственного языка — 468,1 тыс. грн», — говорится в сообщении.
Наибольшее количество нарушений зафиксировано в следующих областях:
  • реклама табачных изделий, электронных сигарет, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания и связанной продукции — 305 нарушений, принято 21 решение о приостановлении рекламы, 289 решений о наложении штрафов на сумму 1,143 млн грн;
  • реклама с использованием негосударственного языка — 297 нарушений, принято 6 решений о приостановлении рекламы, 290 решений о наложении штрафов на сумму 714,0 тыс. грн;
  • реклама алкогольных напитков и торговых марок, под которыми они выпускаются — 227 нарушений, принято 3 решения о приостановлении рекламы, 211 решений о наложении штрафов на сумму 628,0 тыс. грн;
  • реклама лекарственных средств, медицинской техники, методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации — 165 нарушений, принято 10 решений о приостановлении рекламы, 162 решения о наложении штрафов на сумму 550,0 тыс. грн;
  • дискриминационная реклама по признаку пола — 70 нарушений, принято 7 решений о приостановлении рекламы, 63 решения о наложении штрафов на сумму 245,2 тыс. грн;
  • реклама детского питания — 10 нарушений, принято 8 решений о наложении штрафов на сумму 16,9 тыс. грн;
  • реклама объектов строительства — 1 нарушение, за которое принято решение о наложении штрафа.
«Специальные требования к рекламе установлены для тех категорий товаров, которые оказывают повышенное влияние на здоровье, безопасность и права потребителей. Контроль за их соблюдением позволяет своевременно прекращать нарушения, защищать граждан от недобросовестной рекламы и обеспечивать равные правила для всех участников рынка», — подытожил заместитель председателя Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор.
По материалам:
Finance.ua
Бизнес
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