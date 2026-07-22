За какую рекламу чаще всего штрафовали бизнес
- реклама табачных изделий, электронных сигарет, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания и связанной продукции — 305 нарушений, принято 21 решение о приостановлении рекламы, 289 решений о наложении штрафов на сумму 1,143 млн грн;
- реклама с использованием негосударственного языка — 297 нарушений, принято 6 решений о приостановлении рекламы, 290 решений о наложении штрафов на сумму 714,0 тыс. грн;
- реклама алкогольных напитков и торговых марок, под которыми они выпускаются — 227 нарушений, принято 3 решения о приостановлении рекламы, 211 решений о наложении штрафов на сумму 628,0 тыс. грн;
- реклама лекарственных средств, медицинской техники, методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации — 165 нарушений, принято 10 решений о приостановлении рекламы, 162 решения о наложении штрафов на сумму 550,0 тыс. грн;
- дискриминационная реклама по признаку пола — 70 нарушений, принято 7 решений о приостановлении рекламы, 63 решения о наложении штрафов на сумму 245,2 тыс. грн;
- реклама детского питания — 10 нарушений, принято 8 решений о наложении штрафов на сумму 16,9 тыс. грн;
- реклама объектов строительства — 1 нарушение, за которое принято решение о наложении штрафа.
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