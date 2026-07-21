Откуда больше больше всего выехало украинцев за границу — Минэкономики Сегодня 17:02 — Казна и Политика

Откуда больше больше всего выехало украинцев за границу — Минэкономики

Количество украинских беженцев в мире (за исключением рф) по состоянию на 30 апреля 2026 года составило 5,762 млн человек, из которых 5,213 млн зафиксировано в Европе и 0,549 млн — за ее пределами.

Об этом сообщается в майском выпуске Мониторинга основных событий в экономике Министерства экономики и окружающей среды со ссылкой на данные Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН, пишет interfax.com.ua).

Откуда ехали больше всего

Среди регионов Украины больше всего население выехало из Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Донецкой области и Киева.

Среди респондентов в стране пребывания трудоустроено 46% (в Украине было трудоустроено 51%), а безработных — 17% (в Украине было безработным 5%).

В 2026 году продолжается стабилизация миграционных процессов с одновременным сохранением значительного объема вынужденно перемещенного населения.

Больше всего украинских беженцев остается в:

Германии (1,28 млн человек),

Польше (987 тыс.),

Чехии (384,7 тыс.),

Испании (263,8 тыс.),

Великобритании (263,8 тыс.)

Румынии (208,3 тыс.).

При этом по расчетам Минэкономики на базе информации ООН, отрицательное миграционное сальдо с 19 февраля по 30 апреля 2026 года составило около 162 тыс. человек, что в, частности, обусловлено актуализацией реестров мигрантов.

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Пик выезда (50%) пришелся на февраль-апрель 2022 года.

В январе-мае 2026 года количество зарегистрированных безработных в Украине уменьшилось на 7,8 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, что объясняется продолжающимися миграционными процессами и мобилизацией в ряды ВСУ, ведь такие категории лиц снимаются с учета. В то же время количество трудоустроенных безработных выросло на 26,8 тыс. человек.

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В Минэкономики обратили внимание, что снижение количества застрахованных лиц (наемных работников) в апреле 2026 года связано не с сокращением занятости, а с изменениями в отчетности.

Из-за введения с 1 января 2026 года квартального расчета для ФЛП и самозанятых данные Пенсионного фонда за апрель сформированы преимущественно за юридическими лицами, что временно занижает показатель и делает невозможным корректное межмесячное сравнение.

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