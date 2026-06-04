Трудовые мигранты покрывают всего 0,1% потребностей рынка труда Украины Сегодня 09:12 — Казна и Политика

Трудовые мигранты покрывают всего 0,1% потребностей рынка труда Украины

В 2025 году в Украине выдали 9582 разрешения на трудоустройство иностранцев и лиц без гражданства, в то же время 3310 разрешений было отменено. Таким образом, по состоянию на конец года в стране насчитывалось 6 272 трудовых мигранта.

Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщил источник в правительстве.

По его словам, количество иностранных работников составляет всего 0,14% от потребности рынка труда, которая оценивается в 4,5 млн. работников.

Количество разрешений остается ниже довоенного уровня

Небольшую часть иностранцев на отечественном рынке труда подтверждает и Государственная служба занятости. Согласно статистике ведомства, до начала полномасштабного вторжения работодатели ежегодно получали около 21 тыс. разрешений на трудоустройство иностранцев.

«После 2022 года этот показатель уменьшился и до сих пор не достиг довоенного уровня. Например, в 2024 году было выдано 4720 разрешений, в 2025 году — 7483. Это более чем вдвое меньше, чем до начала полномасштабной войны», — говорится на сайте Службы занятости.

Данные миграционной службы

Несколько иную статистику дает Государственная миграционная служба. По состоянию на 31 декабря 2025 года в Украине состояло на учете иностранцев и лиц без гражданства (временные) 47 684 человек. Из которых в 2025 году оформлено впервые 8440 временных видов на жительство.

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Но все ведомства сходятся в том, что доля иностранцев на отечественном рынке труда мизерна. Ведь при оформлении документов, кроме согласия работодателя, возникает множество вопросов с визой, проверками СБУ, видом на жительство и прочее, благодаря чему только часть рабочих приезжает в Украину.

Таким образом, несмотря на трудовую миграцию, на рынке труда все сильнее ощущается нехватка рабочей силы.

Украине предлагают обновить миграционную политику

«Поэтому сейчас необходимо разработать новую миграционную политику, взяв в качестве примера законодательство таких успешных в этом вопросе стран как Канада, Австралия или Израиль. Тогда не будет никаких спекуляций и станет решаться проблема обеспечения рабочих рук для украинского бизнеса», — подчеркнул собеседник агентства.

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Хотя, по его мнению, безусловно лучше сделать акцент на сохранение внутреннего трудового потенциала, чтобы украинцы возвращались из ЕС и не выезжали туда. И уже после этого, понимая, сколько работников не хватает и в каких сферах, привлекать иностранных работников на конкретные проекты, прописав правила для компаний-работодателей и наладив контроль за ними со стороны Гоструда.

Напомним, ранее Редакция Finance.ua выяснила , откуда взялась эта волна о нашествии мигрантов и что за ней скрывается. Мы также спросили у юриста, что на самом деле нужно знать о трудовой миграции в Украине.

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