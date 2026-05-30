Мигранты из каких стран охотнее всего едут работать в Украину
В 2025 году три страны — Турция, Узбекистан и Индия — обеспечивали около трети всех оформленных видов на временное проживание в связи с трудоустройством.
Об этом глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко сообщила в интервью изданию «Главком».
«По понятным причинам падает интерес граждан беларуси и российской федерации, в то же время растет доля граждан государств Южной и Юго-Восточной Азии, Латинской Америки (Колумбия, Бразилия) и Кавказского региона», — сказала она.
В прошлом году наибольшее количество разрешений на трудоустройство получили граждане:
Турции (1408),
Индии (946),
Узбекистана (936),
Азербайджана (605),
Бангладеша (600),
Китая (516),
Пакистана (374),
Колумбии (335),
Великобритании (311),
США (248).
На эту десятку стран приходится 64% всех выданных в 2025 году разрешений.
По словам Науменко, европейские страны (Великобритания, США, Германия, Польша) представлены в основном специалистами делового сектора, страны Азии — преимущественно в строительстве, производстве, сфере услуг.