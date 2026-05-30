0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Мигранты из каких стран охотнее всего едут работать в Украину

22
Граждане каких стран охотнее всего едут работать в Украину
Граждане каких стран охотнее всего едут работать в Украину
В 2025 году три страны — Турция, Узбекистан и Индия — обеспечивали около трети всех оформленных видов на временное проживание в связи с трудоустройством.
Об этом глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко сообщила в интервью изданию «Главком».
«По понятным причинам падает интерес граждан беларуси и российской федерации, в то же время растет доля граждан государств Южной и Юго-Восточной Азии, Латинской Америки (Колумбия, Бразилия) и Кавказского региона», — сказала она.
В прошлом году наибольшее количество разрешений на трудоустройство получили граждане:
  • Турции (1408),
  • Индии (946),
  • Узбекистана (936),
  • Азербайджана (605),
  • Бангладеша (600),
  • Китая (516),
  • Пакистана (374),
  • Колумбии (335),
  • Великобритании (311),
  • США (248).
На эту десятку стран приходится 64% всех выданных в 2025 году разрешений.
Среди получавших разрешения на трудоустройство в Украине традиционно лидируют граждане Турции, Индии и Узбекистана.
Среди получавших разрешения на трудоустройство в Украине традиционно лидируют граждане Турции, Индии и Узбекистана., Инфографика: Главком
По словам Науменко, европейские страны (Великобритания, США, Германия, Польша) представлены в основном специалистами делового сектора, страны Азии — преимущественно в строительстве, производстве, сфере услуг.
По материалам:
Главком
МигрантыМиграционная службаРабота
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems