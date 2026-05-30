Мигранты из каких стран охотнее всего едут работать в Украину Сегодня 09:17

В 2025 году три страны — Турция, Узбекистан и Индия — обеспечивали около трети всех оформленных видов на временное проживание в связи с трудоустройством.

Об этом глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко сообщила в интервью изданию «Главком».

«По понятным причинам падает интерес граждан беларуси и российской федерации, в то же время растет доля граждан государств Южной и Юго-Восточной Азии, Латинской Америки (Колумбия, Бразилия) и Кавказского региона», — сказала она.

В прошлом году наибольшее количество разрешений на трудоустройство получили граждане:

Турции (1408),

Индии (946),

Узбекистана (936),

Азербайджана (605),

Бангладеша (600),

Китая (516),

Пакистана (374),

Колумбии (335),

Великобритании (311),

США (248).

На эту десятку стран приходится 64% всех выданных в 2025 году разрешений.

Среди получавших разрешения на трудоустройство в Украине традиционно лидируют граждане Турции, Индии и Узбекистана.

По словам Науменко, европейские страны (Великобритания, США, Германия, Польша) представлены в основном специалистами делового сектора, страны Азии — преимущественно в строительстве, производстве, сфере услуг.

