В каких странах самый высокий уровень безналичных платежей
Сегодня лидерами по доле безналичных расчетов стали развитые страны Северной Европы и Азии.
Об этом свидетельствуют данные amarcomparison.
Кто лидирует по безналичным платежам
Пять стран в мире фактически почти полностью отказались от наличных денег в повседневной жизни.
Норвегия
Доля безналичных платежей превышает 98%. Население страны обычно пользуется онлайн-банкингом, а количество банкоматов и операций с бумажными деньгами остается минимальным.
Финляндия
Здесь цифровые платежи составляют около 97% от ежедневных операций жителей. Все дело в высокой финансовой грамотности финнов и мощной инфраструктуре для бесконтактных платежей.
Швеция
Страну называют безоговорочным пионером в отказе от наличных денег, а доля безналичных платежей тоже достигает 97%. Жители расплачиваются банковскими картами и местными приложениями, например Swish. А многие магазины и общественный транспорт вообще не принимают наличные деньги.
Южная Корея
Страна является лидером в азиатском регионе и не очень отстает от Европы. Объем цифровых транзакций в ней достигает целых 96%. Переход на цифровые рельсы стимулируют на государственном уровне, включая налоговые льготы для граждан, использующих электронные платежи и карты.
Китай
Хотя кредитные карты здесь не так популярны, страна имеет наибольший объем платежей с помощью смартфонов и QR-кодов через цифровые платформы, например, Alipay, WeChat Pay
и т. д. Доля же безналичных расчетов приближается к 95%.
В десятке лидеров по использованию безналичных платежей также оказались:
- Дания — 95%;
- Нидерланды — 94%;
- Великобритания — 93%;
- Канада — 92%;
- Австралия — 91%.
Почему Северная Европа отказывается от наличных денег?
По исследованиям, пять из десяти стран-лидеров по уровню безналичных расчетов — это скандинавские страны.
Эксперт финансовой компании Finansplassen Олле Петтерссон объяснил Euronews, что именно для Севера безналичные системы оказались особенно полезными.
Дело в том, что они помогают преодолевать их специфические вызовы, в частности, низкую плотность населения и суровые погодные условия, которые могут осложнять традиционные способы оплаты.
По словам Петтерссона, у этих государств также высокий уровень доверия к государственным институтам и относительно небольшое население. Это облегчает тестирование и внедрение новейших финансовых инструментов.
