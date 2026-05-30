В каких странах самый высокий уровень безналичных платежей Сегодня 06:05 — Финтех и Карты

Страны-лидеры по безналичным платежам, Фото: magnific

Сегодня лидерами по доле безналичных расчетов стали развитые страны Северной Европы и Азии.

Об этом свидетельствуют данные amarcomparison.

Кто лидирует по безналичным платежам

Пять стран в мире фактически почти полностью отказались от наличных денег в повседневной жизни.

Норвегия

Доля безналичных платежей превышает 98%. Население страны обычно пользуется онлайн-банкингом, а количество банкоматов и операций с бумажными деньгами остается минимальным.

Финляндия

Здесь цифровые платежи составляют около 97% от ежедневных операций жителей. Все дело в высокой финансовой грамотности финнов и мощной инфраструктуре для бесконтактных платежей.

Швеция

Страну называют безоговорочным пионером в отказе от наличных денег, а доля безналичных платежей тоже достигает 97%. Жители расплачиваются банковскими картами и местными приложениями, например Swish. А многие магазины и общественный транспорт вообще не принимают наличные деньги.

Южная Корея

Страна является лидером в азиатском регионе и не очень отстает от Европы. Объем цифровых транзакций в ней достигает целых 96%. Переход на цифровые рельсы стимулируют на государственном уровне, включая налоговые льготы для граждан, использующих электронные платежи и карты.

Китай

Хотя кредитные карты здесь не так популярны, страна имеет наибольший объем платежей с помощью смартфонов и QR-кодов через цифровые платформы, например, Alipay, WeChat Pay и т. д. Доля же безналичных расчетов приближается к 95%.

В десятке лидеров по использованию безналичных платежей также оказались:

Дания — 95%;

Нидерланды — 94%;

Великобритания — 93%;

Канада — 92%;

Австралия — 91%.

Страны-лидеры по безналичным платежам, Інфографіка: amarcomparison

Почему Северная Европа отказывается от наличных денег?

По исследованиям, пять из десяти стран-лидеров по уровню безналичных расчетов — это скандинавские страны.

Эксперт финансовой компании Finansplassen Олле Петтерссон объяснил Euronews, что именно для Севера безналичные системы оказались особенно полезными.

Дело в том, что они помогают преодолевать их специфические вызовы, в частности, низкую плотность населения и суровые погодные условия, которые могут осложнять традиционные способы оплаты.

По словам Петтерссона, у этих государств также высокий уровень доверия к государственным институтам и относительно небольшое население. Это облегчает тестирование и внедрение новейших финансовых инструментов.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.