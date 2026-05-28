НБУ хочет обязать платежные компании оценивать риски партнеров Сегодня 08:33 — Финтех и Карты

Национальный банк принимает замечания и предложения до 10 июня 2026

Национальный банк начал общественное обсуждение проекта изменений по управлению риском третьих сторон в системе управления поставщиков финансовых платежных услуг.

Об этом идет речь на сайте регулятора.

Предложенные изменения касаются порядка авторизации финансовых платежных учреждений и требований к их системам управления.

Цель инициативы: создание эффективных механизмов контроля рисков при взаимодействии с поставщиками сторонних сервисов (TPSP).

Какие изменения предлагают

Проект предусматривает, в частности:

создание эффективных механизмов управления риском третьих сторон с учетом принципа пропорциональности;

оценки риска третьих сторон на всех этапах жизненного цикла отношений с ТРSP-поставщиком и учета им требований, ограничений и запретов, установленных законодательством Украины, требования которых применяются к TPSP-поставщикам в соответствующей сфере;

проверки ТРSP-поставщика перед заключением с ним критического договора и надлежащего уровня документирования процессов оценки риска третьих сторон и проверки TPSP-поставщика перед заключением критического договора;

отказа в некоторых случаях от установления договорных отношений с TPSP-поставщиком;

осуществление постоянного мониторинга соответствия TPSP-поставщика установленным требованиям;

действий в случае несоответствия TPSP-поставщику/критическому TPSP-поставщику установленным требованиям;

управление непрерывностью предоставления платежных услуг с учетом риска третьих сторон;

перечня услуг, по которым поставщик финансовых платежных услуг не осуществляет управление риском третьих сторон.

«Национальный банк принимает замечания и предложения до 10 июня 2026 года», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что Национальный банк Украины обновил правила работы банковских карт и безналичных оплат. Изменения касаются эмиссии и эквайринга платежных инструментов, то есть выпуска банковских карт и приема оплат через терминалы и онлайн-сервисы.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.