НБУ хочет обязать платежные компании оценивать риски партнеров

Национальный банк принимает замечания и предложения до 10 июня 2026
Национальный банк начал общественное обсуждение проекта изменений по управлению риском третьих сторон в системе управления поставщиков финансовых платежных услуг.
Об этом идет речь на сайте регулятора.
Предложенные изменения касаются порядка авторизации финансовых платежных учреждений и требований к их системам управления.
Цель инициативы: создание эффективных механизмов контроля рисков при взаимодействии с поставщиками сторонних сервисов (TPSP).

Какие изменения предлагают

Проект предусматривает, в частности:
  • создание эффективных механизмов управления риском третьих сторон с учетом принципа пропорциональности;
  • оценки риска третьих сторон на всех этапах жизненного цикла отношений с ТРSP-поставщиком и учета им требований, ограничений и запретов, установленных законодательством Украины, требования которых применяются к TPSP-поставщикам в соответствующей сфере;
  • проверки ТРSP-поставщика перед заключением с ним критического договора и надлежащего уровня документирования процессов оценки риска третьих сторон и проверки TPSP-поставщика перед заключением критического договора;
  • отказа в некоторых случаях от установления договорных отношений с TPSP-поставщиком;
  • осуществление постоянного мониторинга соответствия TPSP-поставщика установленным требованиям;
  • действий в случае несоответствия TPSP-поставщику/критическому TPSP-поставщику установленным требованиям;
  • управление непрерывностью предоставления платежных услуг с учетом риска третьих сторон;
  • перечня услуг, по которым поставщик финансовых платежных услуг не осуществляет управление риском третьих сторон.
«Национальный банк принимает замечания и предложения до 10 июня 2026 года», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Национальный банк Украины обновил правила работы банковских карт и безналичных оплат. Изменения касаются эмиссии и эквайринга платежных инструментов, то есть выпуска банковских карт и приема оплат через терминалы и онлайн-сервисы.
