НБУ хочет обязать платежные компании оценивать риски партнеров
Национальный банк начал общественное обсуждение проекта изменений по управлению риском третьих сторон в системе управления поставщиков финансовых платежных услуг.
Об этом идет речь на сайте регулятора.
Предложенные изменения касаются порядка авторизации финансовых платежных учреждений и требований к их системам управления.
Цель инициативы: создание эффективных механизмов контроля рисков при взаимодействии с поставщиками сторонних сервисов (TPSP).
Какие изменения предлагают
Проект предусматривает, в частности:
- создание эффективных механизмов управления риском третьих сторон с учетом принципа пропорциональности;
- оценки риска третьих сторон на всех этапах жизненного цикла отношений с ТРSP-поставщиком и учета им требований, ограничений и запретов, установленных законодательством Украины, требования которых применяются к TPSP-поставщикам в соответствующей сфере;
- проверки ТРSP-поставщика перед заключением с ним критического договора и надлежащего уровня документирования процессов оценки риска третьих сторон и проверки TPSP-поставщика перед заключением критического договора;
- отказа в некоторых случаях от установления договорных отношений с TPSP-поставщиком;
- осуществление постоянного мониторинга соответствия TPSP-поставщика установленным требованиям;
- действий в случае несоответствия TPSP-поставщику/критическому TPSP-поставщику установленным требованиям;
- управление непрерывностью предоставления платежных услуг с учетом риска третьих сторон;
- перечня услуг, по которым поставщик финансовых платежных услуг не осуществляет управление риском третьих сторон.
«Национальный банк принимает замечания и предложения до 10 июня 2026 года», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Национальный банк Украины обновил правила работы банковских карт и безналичных оплат. Изменения касаются эмиссии и эквайринга платежных инструментов, то есть выпуска банковских карт и приема оплат через терминалы и онлайн-сервисы.
Поделиться новостью
Также по теме
Электронный ИНН в кармане: как работает е-Карточка налогоплательщика в «Дії»
ПартнерскаяИнвестиции в ТЦ от 1000 грн. S1 REIT открыла продажи нового фонда
В Украине запустили собственный ChatGPT
На что украинцы тратят средства «Национального кешбэка»
НБУ изменил правила безналичных оплат: что будет с карточными платежами
Как инвестировать с помощью ИИ: советы эксперта