На что украинцы тратят средства «Национального кешбэка»

70% средств нацкешбека тратят на коммуналку

Кабинет министров продлил действие программы «Национальный кешбэк» еще на два года. За время работы большинство украинцев направляют полученные от государства средства на оплату коммунальных услуг.

Об этом рассказал министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев в интервью «РБК-Украина».

По его словам, решение продлить эксперимент еще на два года обусловлено сроком действия соответствующих правительственных постановлений и очевидным экономическим эффектом.

В частности, исследования Mastercard свидетельствуют, что 41% пользователей стали чаще покупать украинскую продукцию, а торговые сети фиксируют рост продаж отечественных товаров на 7−9%.

На что тратят средства и кто участвует

Как отметил министр, программа выполняет важную социальную функцию, поскольку большинство ее участников имеют семейный доход до 40 тысяч гривен.

«70% средств кешбэка тратят на коммуналку. Остальные — на украинские товары или услуги, все средства остаются в экономике», — рассказал Соболев.

На сегодняшний день к программе присоединились 1500 торговых сетей и магазинов — от крупных ритейлеров вроде АТБ, «Авроры» и «Эпицентра» до небольших региональных магазинов.

Главное условие для торговых заведений — пребывание на общей системе налогообложения, прием безналичной оплаты и выдача фискальных чеков, что стимулирует легализацию бизнеса.

Новые правила выплат и сколько это стоит бюджету

Соболев сообщил, что в этом году правила начисления кешбэка оптимизировали, чтобы помочь украинским производителям конкурировать с субсидированным иностранным импортом (например, польскими сырами):

До 15% увеличили кешбэк на товары, где доля импорта превышает 35% (большинство непродовольственных товаров и некоторые продукты, в том числе твердые сыры).

До 5% уменьшили кешбэк на продукцию отраслей, где украинские производители и так полностью доминируют на рынке.

Такие нововведения позволили снизить расходы государственного бюджета на программу на 100 млн. гривен ежемесячно. Обновленный «Национальный кешбэк» обходится государству примерно в 450 млн гривен в месяц.

Отдельно министр упомянул о так называемом топливном кешбэке, расходы на который составляют 20 млн гривен в день. По словам чиновника, это направление выплат будет продлено только на май.

До этого Finance.ua отмечал , что накопленные средства «Национального кешбэка» нужно использовать до 30 июня 2026 года включительно. После этой даты неизрасходованные суммы автоматически вернутся в государственный бюджет, однако сама программа продолжит работать в обычном режиме.

