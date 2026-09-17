Могут заблокировать карту через 1 перевод: анализирующий банк (инфографика)

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Пример
Если человек получил 50 тысяч гривен от родителей на покупку авто, это один сценарий. В то же время, если эти же 50 тыс. приходят частями от десятков посторонних людей, это уже совсем другая история с точки зрения рисков. «Одна универсальная сумма, после которой карточку автоматически блокируется, не существует», — отметила юрист.
Что на самом деле анализирует банк при переводе
Алгоритмы сопоставляют текущую операцию по типовому финансовому профилю клиента. Если задекларированное ежемесячное обращение составляет 15 тыс. гривен, а через несколько дней на счет поступает 120 тыс., система автоматически обозначает это как отклонение от нормы. Банк может учитывать ряд параметров:
сумму и частоту операций;
отправителя и получателя средств;
назначение платежа;
историю операций по счету;
типичны для клиента поступления и расходы;
устройства, из которых производятся операции;
нетипичная для человека активность;
связи между разными счетами и повторяемость переводов.
Особое внимание система уделяет «транзитному» характеру денег, когда средства сразу после зачисления идут дальше или снимаются в банкомате. Такое движение средств в адрес обычного физического лица банк воспринимает как возможный признак незарегистрированной предпринимательской деятельности.
За что на самом деле могут заблокировать карту
Еще один сигнал — когда карта фактически превращается в инструмент сбора оплат за товары или услуги. В таком случае банк видит типичную картину малого бизнеса, который не оформлен официально.
Сам факт большого или частого перевода еще не означает автоматической блокировки. «Система реагирует на совокупность признаков, а не на отдельную операцию», — отмечает юрист.