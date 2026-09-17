Могут заблокировать карту через 1 перевод: анализирующий банк (инфографика) Сегодня 17:02 — Финтех и Карты Могут заблокировать карту через 1 перевод: анализирующий банк (инфографика)

Одна операция, даже большая, редко становится причиной блокировки сама по себе. Банк смотрит не только на сумму, но и на то, насколько она согласуется с привычным финансовым поведением человека.

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Пример

Если человек получил 50 тысяч гривен от родителей на покупку авто, это один сценарий. В то же время, если эти же 50 тыс. приходят частями от десятков посторонних людей, это уже совсем другая история с точки зрения рисков. «Одна универсальная сумма, после которой карточку автоматически блокируется, не существует», — отметила юрист.

Что на самом деле анализирует банк при переводе

Алгоритмы сопоставляют текущую операцию по типовому финансовому профилю клиента. Если задекларированное ежемесячное обращение составляет 15 тыс. гривен, а через несколько дней на счет поступает 120 тыс., система автоматически обозначает это как отклонение от нормы. Банк может учитывать ряд параметров:

сумму и частоту операций;

отправителя и получателя средств;

назначение платежа;

историю операций по счету;

типичны для клиента поступления и расходы;

устройства, из которых производятся операции;

нетипичная для человека активность;

связи между разными счетами и повторяемость переводов.

Особое внимание система уделяет «транзитному» характеру денег, когда средства сразу после зачисления идут дальше или снимаются в банкомате. Такое движение средств в адрес обычного физического лица банк воспринимает как возможный признак незарегистрированной предпринимательской деятельности.

За что на самом деле могут заблокировать карту

Еще один сигнал — когда карта фактически превращается в инструмент сбора оплат за товары или услуги. В таком случае банк видит типичную картину малого бизнеса, который не оформлен официально.