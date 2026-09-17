0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Могут заблокировать карту через 1 перевод: анализирующий банк (инфографика)

Финтех и Карты
19
Могут заблокировать карту через 1 перевод: анализирующий банк (инфографика)
Могут заблокировать карту через 1 перевод: анализирующий банк (инфографика)
Одна операция, даже большая, редко становится причиной блокировки сама по себе. Банк смотрит не только на сумму, но и на то, насколько она согласуется с привычным финансовым поведением человека.
Об этом мы рассказываем в новой статье.

Пример

Если человек получил 50 тысяч гривен от родителей на покупку авто, это один сценарий. В то же время, если эти же 50 тыс. приходят частями от десятков посторонних людей, это уже совсем другая история с точки зрения рисков. «Одна универсальная сумма, после которой карточку автоматически блокируется, не существует», — отметила юрист.

Что на самом деле анализирует банк при переводе

Алгоритмы сопоставляют текущую операцию по типовому финансовому профилю клиента. Если задекларированное ежемесячное обращение составляет 15 тыс. гривен, а через несколько дней на счет поступает 120 тыс., система автоматически обозначает это как отклонение от нормы. Банк может учитывать ряд параметров:
  • сумму и частоту операций;
  • отправителя и получателя средств;
  • назначение платежа;
  • историю операций по счету;
  • типичны для клиента поступления и расходы;
  • устройства, из которых производятся операции;
  • нетипичная для человека активность;
  • связи между разными счетами и повторяемость переводов.
Особое внимание система уделяет «транзитному» характеру денег, когда средства сразу после зачисления идут дальше или снимаются в банкомате. Такое движение средств в адрес обычного физического лица банк воспринимает как возможный признак незарегистрированной предпринимательской деятельности.

За что на самом деле могут заблокировать карту

Еще один сигнал — когда карта фактически превращается в инструмент сбора оплат за товары или услуги. В таком случае банк видит типичную картину малого бизнеса, который не оформлен официально.
Могут заблокировать карту через 1 перевод: анализирующий банк (инфографика)
Сам факт большого или частого перевода еще не означает автоматической блокировки. «Система реагирует на совокупность признаков, а не на отдельную операцию», — отмечает юрист.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Кредитные картыДебетовые карты
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems