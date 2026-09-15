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До 170 тыс. грн штрафа или 6 лет заключения: Рада усиливает ответственность для «дропов»

Финтех и Карты
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В Украине могут ужесточить ответственность за использование банковских счетов в мошеннических схемах. Верховная Рада поддержала за основу законопроект № 16013, который предусматривает криминализацию передачи и оборота «дроп-счетов» и устанавливает штрафы и лишение свободы за ряд связанных нарушений.
За соответствующее решение проголосовали 299 народных депутатов.

Зачем это

Законопроект направлен на усиление защиты банковских счетов граждан от кибермошенничества и усовершенствование уголовно-правовых механизмов противодействия финансовым преступлениям.
Как отмечается в пояснительной записке, «дроп-сети» являются одним из ключевых инструментов, которые используются в схемах платежного мошенничества и работе мошеннических call-центров.
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Также их применяют в незаконном игорном бизнесе, для отмывания преступных доходов, незаконного оборота подакцизных товаров и наркотиков, в конвертационных операциях и сокрытии фактических получателей средств.
Документ также должен имплементировать в украинское законодательство нормы Директивы ЕС 2019/713.

Какая ответственность может грозить

Законопроект предусматривает следующее наказание:
  • передача собственной банковской карты или доступа к ней для проведения мошеннических операций — штраф от 5 100 до 7 000 грн;
  • покупка, хранение или продажа чужих банковских карт и данных — штраф до 170 000 грн или до 6 лет заключения;
  • за повторное такое нарушение — до 8 лет лишения свободы;
  • подделка платежных инструкций или незаконное использование электронных денег — штраф до 85 000 грн или до 4 лет заключения.
Таким образом, законопроект должен усилить ответственность не только за непосредственное мошенничество, но и за передачу банковских счетов и данных, которые могут использоваться в преступных схемах.
Если закон будет принят в целом, эти нормы должны усилить противодействие «дроп-сетям» и усложнить использование банковской инфраструктуры для проведения незаконных финансовых операций.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
МошенничествоМошенникиПлатежные карты
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