Кто такие дропы: чем опасен «легкий заработок» в интернете Сегодня 12:16

Кто такие дропы или «денежные мулы» и как не стать частью незаконной финансовой схемы, Фото: magnific

В Украине возросло количество случаев использования дропов в незаконных финансовых операциях. Мошенники активно ищут «денежных мулов», через чьи банковские счета можно переводить и прятать деньги, полученные незаконным путем. Участие в таких схемах «легкого заработка» может закончиться блокировкой банковских счетов, арестом имущества и уголовной ответственностью.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности Украины.

Кто такие «дропы»

Дропом или «денежным мулом» называют человека, который предоставляет свои банковские карты, счета, доступ к онлайн-банкингу, SIM-карты или персональные данные для проведения финансовых операций другим лицам.

Через такие счета мошенники переводят или прячут денежные средства, полученные незаконным путем.

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Чаще всего речь идет о деньгах, связанных с интернет-мошенничеством, незаконным онлайн-гемблингом, продажей контрафактной продукции, уклонением от уплаты налогов, деятельностью фиктивных компаний или отмыванием доходов.

Специалисты отмечают, преимущественно на крючок мошенников попадают студенты и молодежь, люди, которые ищут временную подработку, ВПЛ, граждане в затруднительном финансовым положении, а также не имеющие опыта работы в финансовой сфере.

Как работает схема

Злоумышленники обычно ищут людей через соцсети, мессенджеры или сайты по поиску работы. Они предлагают простую дистанционную работу без опыта или быстрый заработок.

После этого человека могут попросить:

оформить банковскую карту или счет;

передать реквизиты или доступ к онлайн-банкингу;

принимать переводы и пересылать деньги другим лицам;

снимать наличные деньги и передавать их третьим лицам;

зарегистрировать ФЛП или предприятие.

При таких действиях дропу предлагают процент от суммы или фиксированную оплату.

Далее через счет «денежного мула» проходят средства неизвестного происхождения, в результате чего держатель карты официально фигурирует в банковских операциях и попадает в поле зрения банков, системы финансового мониторинга и правоохранительных органов.

Какие могут быть последствия

В БЭБ подчеркивают, что использование банковских счетов в незаконных схемах может иметь признаки уголовных правонарушений.

Среди возможных последствий:

блокирование банковских счетов;

арест денег и имущества;

штрафы;

финансовый мониторинг операций;

конфискация имущества;

ограничение или лишение свободы.

При этом передача карты или доступа к онлайн-банкингу третьим лицам не освобождает владельца счета от ответственности.

Как не попасть в схему

Специалисты советуют никому не передавать банковские карты, реквизиты счетов, PIN-коды, CVV-коды или пароли в онлайн-банкинг.

Не соглашайтесь на работу, которая предусматривает перевод или обналичивание чужих денег и не доверяйте предложениям «легкого» заработка без официального трудоустройства.

Также не стоит открывать ФЛП или предприятия по просьбе третьих лиц.

Если же человек уже понял, что его счет использовали в незаконной схеме, нужно как можно скорее заблокировать карту, сообщить в банк, обратиться к правоохранителям и сохранить всю информацию, связанную с общением с мошенниками.

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