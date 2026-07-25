Летняя подработка для подростков: с какого возраста можно работать и какие вакансии самые популярные (инфографика) Сегодня 09:15

Работа для подростков, Фото: magnific

В разгаре — лето, а значит, молодежь имеет возможность не только отдохнуть, но и получить профессиональный опыт и заработать собственные деньги. В условиях дефицита кадров все больше работодателей открывают вакансии для учащихся и студентов, предлагая гибкий график работы, который можно совмещать с обучением и отдыхом. Только с начала текущего года с помощью Службы занятости нашли работу 150 соискателей в возрасте до 18 лет. Чаще всего молодежь трудоустраивалась в сфере питания или торговли.

Детальнее о правах несовершеннолетних, которые ищут работу на лето или временную подработку, а также самые популярные сферы занятости, рассказывает «Слово и дело».

Подработка для студентов и подростков, Инфографика: Слово и дело

Права несовершеннолетних, ищущих работу

В Украине трудоустройство молодежи имеет свои особенности, защищающие права и безопасность таких работников. Минимальный возраст для принятия на работу согласно Кодексу законов о труде составляет 16 лет.

В то же время законодательство предусматривает исключения:

с 15 лет можно работать с согласия одного из родителей или опекуна;

с 14 лет можно выполнять только легкую работу в свободное от учебы время, также с согласия одного из родителей или опекуна.

Работники, не достигшие совершеннолетия, имеют законодательные ограничения по условиям труда. Трудоустраивать подростков в возрасте 14−16 лет можно только если работа легкая и не вредит здоровью, не нарушает учебный процесс, выполняется исключительно в свободное от учебы время.

Молодым людям запрещено работать на работах, связанных с тяжелой физической или психической нагрузкой, предусматривающих подъем и перемещение вещей, масса которых превышает установленные для них предельные нормы; которые выполняются в опасных, вредных условиях, под землей или на высоте, в ночное или сверхурочное время.

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Также молодежь не могут брать на работу, связанную с производством или продажей алкоголя или табачных изделий.

Закон в Украине запрещает привлекать работников младше восемнадцати лет к ночным, сверхурочным работам и работам в выходные дни.

Продолжительность рабочего дня для подростков ограничена законом и следующая:

Во время каникул (максимум):

16−17 лет — до 36 часов в неделю;

14−15 лет — до 24 часов в неделю.

Во время обучения (в свободное от уроков время) время сокращается ровно вдвое, чтобы работа не мешала образовательному процессу:

16−17 лет — до 18 часов в неделю;

14−15 лет — до 12 часов в неделю.

Оплата труда для подростков

В Украине закон защищает несовершеннолетних, поэтому за меньшее количество рабочих часов они часто получают столько же, сколько и взрослые.

То есть, если оплата почасовая или есть фиксированный оклад, то подростки работают меньше часов, чем взрослые, но должны получать полную зарплату (как будто они отработали полный рабочий день).

Если подросток подрабатывает во время учебы (в течение учебного года) — действует другое правило.

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Поскольку работа производится в свободное от занятий время, оплата начисляется пропорционально отработанным часам (сколько отработал — за столько и получил) или за фактически произведенный объем. Премии или доплаты — по усмотрению работодателя.

Также следует отметить, что все люди младше 18 лет принимаются на работу только после предварительного медицинского осмотра.

Самые популярные профессии среди несовершеннолетних

По данным Службы занятости, с начала 2026 г. услугами Службы занятости воспользовалось почти 250 искателей работы в возрасте до 18 лет, 150 из них были трудоустроены.

Чаще всего молодежь получала работу бариста, официантов, продавцов и помощников повара.

В Службе занятости отметили: для молодежи от 18 лет, которая ищет подработку на лето, в результате сезонных колебаний на рынке труда выросло предложение в следующих сферах:

на строительстве количество вакансий повысилось на 48%;

в сфере кафе (рестораны) — на 37%;

в транспорте — на 27%;

в торговле — на 18%;

в сельском хозяйстве — на 15%.

В общей сложности для студентов, которые в Украине ищут работу только на лето, есть немало вакансий, среди них почти 6 тысяч — дистанционная работа и более 11 тысяч вакансий — неполная занятость.

Слово і Діло По материалам:

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