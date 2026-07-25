Samsung сокращает сотни работников в США

Согласно документам и информации двух источников Reuters, это коснулось преимущественно работников в Нью-Джерси и Техасе.
Южнокорейский технологический гигант сообщил, что планы Samsung Electronics America (SEA) — подразделения, специализирующегося на бытовой электронике и не занимающегося производством микросхем, — по переносу штаб-квартиры в Техас затронули 739 рабочих мест в городе Энглвуд-Клифс, штат Нью-Джер.
Большинство работников, которых это коснулось, получили предложения о переезде, но другие были уволены, добавили в компании, не предоставляя деталей.
Эти сокращения, хотя и связаны с переносом штаб-квартиры, демонстрируют разную ситуацию в подразделениях южнокорейского технологического гиганта. Если подразделение по производству микросхем стремительно растет, достигая рекордных прибылей, то подразделения потребительской электроники испытывают трудности из-за резкого роста стоимости микросхем.
Решение Samsung о переносе штаб-квартиры SEA впечатляет, поскольку сотрудники SEA в Нью-Джерси лишь менее года назад с большой оглаской переехали в новые офисы.