Samsung сокращает сотни работников в США Сегодня 04:18 — Мир

Samsung

Компания Samsung Electronics сократила рабочие места на своих предприятиях в США занимающихся производством дисплеев, мобильных телефонов и другой бытовой электроники.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также Microsoft экономит ради ИИ: компания сокращает 4800 работников

Согласно документам и информации двух источников Reuters, это коснулось преимущественно работников в Нью-Джерси и Техасе.

Южнокорейский технологический гигант сообщил, что планы Samsung Electronics America (SEA) — подразделения, специализирующегося на бытовой электронике и не занимающегося производством микросхем, — по переносу штаб-квартиры в Техас затронули 739 рабочих мест в городе Энглвуд-Клифс, штат Нью-Джер.

Большинство работников, которых это коснулось, получили предложения о переезде, но другие были уволены, добавили в компании, не предоставляя деталей.

Читайте также Xbox готовит сокращение работников и пересмотр стратегии из-за падения доходов

Эти сокращения, хотя и связаны с переносом штаб-квартиры, демонстрируют разную ситуацию в подразделениях южнокорейского технологического гиганта. Если подразделение по производству микросхем стремительно растет, достигая рекордных прибылей, то подразделения потребительской электроники испытывают трудности из-за резкого роста стоимости микросхем.

Решение Samsung о переносе штаб-квартиры SEA впечатляет, поскольку сотрудники SEA в Нью-Джерси лишь менее года назад с большой оглаской переехали в новые офисы.

Mind По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.