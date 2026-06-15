Xbox готовит сокращение работников и пересмотр стратегии из-за падения доходов 15.06.2026, 01:23 — Технологии&Авто

Компания урезает бюджеты на маркетинг и пересматривает стратегию развития бизнеса

Игровое подразделение Microsoft Xbox планирует сокращение персонала уже в июле. Новая CEO Xbox Аша Шарма также намерена урезать бюджеты на маркетинг и пересмотреть стратегию развития бизнеса.

Об этом сообщает Bloomberg.

Издание пишет, что таким способом компания пытается преодолеть накопившиеся за последние годы проблемы. Несмотря на многомиллиардные инвестиции в игры, платформу и оборудование, доходы Xbox снижаются, а продажи консолей и темпы роста сервиса Game Pass замедлились.

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По данным Bloomberg, сокращения могут начаться по завершении финансового года Microsoft 30 июня. Точное количество работников, затронутых изменениями, пока неизвестно.

В то же время, компания планирует существенно сократить расходы на маркетинг и отдельные направления деятельности.

Новый руководитель Xbox Аша Шарма, возглавившая подразделение в феврале, заявила работникам, что бизнес находится «не в лучшем состоянии» и требует перезагрузки.

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По ее словам, за последние пять лет Xbox инвестировал более $20 млрд в контент, платформу и субсидирование производства консолей, однако годовой доход компании за это время сократился почти на $500 млн.

Среди других проблем Xbox называют падение продаж консолей, нехватку больших игровых хитов и стагнацию подписного сервиса Game Pass.

За последние два года компания уже закрывала студии, отменяла проекты и повышала цены на свои продукты.

ain По материалам:

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