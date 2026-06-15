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Xbox готовит сокращение работников и пересмотр стратегии из-за падения доходов

Технологии&Авто
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Компания урезает бюджеты на маркетинг и пересматривает стратегию развития бизнеса
Компания урезает бюджеты на маркетинг и пересматривает стратегию развития бизнеса
Игровое подразделение Microsoft Xbox планирует сокращение персонала уже в июле. Новая CEO Xbox Аша Шарма также намерена урезать бюджеты на маркетинг и пересмотреть стратегию развития бизнеса.
Об этом сообщает Bloomberg.
Издание пишет, что таким способом компания пытается преодолеть накопившиеся за последние годы проблемы. Несмотря на многомиллиардные инвестиции в игры, платформу и оборудование, доходы Xbox снижаются, а продажи консолей и темпы роста сервиса Game Pass замедлились.

Что известно об увольнении в Xbox

По данным Bloomberg, сокращения могут начаться по завершении финансового года Microsoft 30 июня. Точное количество работников, затронутых изменениями, пока неизвестно.
В то же время, компания планирует существенно сократить расходы на маркетинг и отдельные направления деятельности.
Новый руководитель Xbox Аша Шарма, возглавившая подразделение в феврале, заявила работникам, что бизнес находится «не в лучшем состоянии» и требует перезагрузки.
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По ее словам, за последние пять лет Xbox инвестировал более $20 млрд в контент, платформу и субсидирование производства консолей, однако годовой доход компании за это время сократился почти на $500 млн.
Среди других проблем Xbox называют падение продаж консолей, нехватку больших игровых хитов и стагнацию подписного сервиса Game Pass.
За последние два года компания уже закрывала студии, отменяла проекты и повышала цены на свои продукты.
По материалам:
ain
БизнесДоходы
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