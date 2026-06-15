Audi Q7 получил революционные указатели поворотов (фото) Сегодня 04:00 — Технологии&Авто

Audi Q7 получил революционные указатели поворотов (фото)

Audi раскрыла новые подробности о третьем поколении Q7, которое получит усовершенствованную светотехнику с функциями, которых раньше не было на серийных автомобилях. Одной из главных новинок стали указатели поворота, которые проектируют световые стрелки непосредственно на дорожное покрытие.

Система работает ночью вместе с обычными динамическими указателями поворота. Как только водитель активирует сигнал поворота, встроенные в передние фары проекторы выводят на дорогу стилизованные стрелки. В Audi считают, что подобная технология поможет лучше информировать других участников движения и снизить риск столкновения с автомобилями, велосипедистами или пешеходами.

Не менее интересные решения применимы и в задней части автомобиля. Новые OLED-фонари также поддерживают функцию дополнительной световой индикации, которая облегчает распознавание водительских намерений для транспорта позади. Кроме того, задние фонари могут отображать предупреждающие символы, сигнализирующие об опасности впереди.

Светотехника нового Q7 получила и другие возможности. Фары способны подсвечивать пешеходов на обочине, а при обнаружении скользкой дороги проецировать на покрытие символ льдинки как предупреждение для водителя. Система автоматически адаптируется к окружающему трафику во время смены полосы движения и помогает ориентироваться в зонах дорожных работ.

Дополнительно Audi интегрировала в заднюю часть автомобиля световую полосу, отражение которой на стекле двери багажника фактически работает как еще один стоп-сигнал. В то же время, компания признает, что сложность современных световых систем постоянно растет, а их ремонт в случае повреждения вряд ли будет дешевым.

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