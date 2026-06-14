Рейтинг лучших смартфонов 2026 года (фото) Сегодня 23:18 — Технологии&Авто

CMF Phone 2 Pro – лучший бюджетный телефон

В 2026 году рынок смартфонов стал еще более конкурентным: нет единого универсального лидера — разные модели выигрывают в разных категориях. Поэтому выбор зависит, прежде всего, от того, что для пользователя самое важное.

Редакция Tech Advisor протестировала десятки моделей Apple, Samsung и других брендов, оценивая их в реальных условиях: от игровых нагрузок до автономности и качества камер. На основе этих тестов составлен рейтинг самых лучших смартфонов 2026 года.

10 главных смартфонов 2026 года

Google Pixel 10 Pro XL — лучший смартфон 2026 года

Он отличается премиальным дизайном, лучшим экраном в отрасли, умной камерой и длительной программной поддержкой. Среди минусов — большие размеры и высокая цена.

Google Pixel 10 Pro XL

Oppo Find X9 Pro — лучший камерофон

Флагман из Китая получил один из самых продвинутых камерных модулей на рынке, огромный аккумулятор и качественный дисплей. Но цена остается высокой, а срок обновления короче, чем у конкурентов.

Oppo Find X9 Pro

Galaxy S26 Ultra — лучший софт

Флагман от Samsung отличается программными возможностями, встроенными AI-функциями и дополнительными инструментами безопасности. А обновление Android он будет получать до 2033 года.

Galaxy S26 Ultra

Лучший iPhone — iPhone 17

Базовый iPhone наконец-то получил экран с частотой 120 Гц, увеличенный объем памяти и автономность Pro-моделей. Однако часть ИИ-функций пока работает нестабильно, а камера почти не изменилась.

iPhone 17

OnePlus 15 — лучший по производительности

OnePlus 15 делает ставку на максимальную скорость работы, отличную автономность и сверхбыструю зарядку. Минус — камеры уступают флагманам конкурентов.

OnePlus 15

Xiaomi 17 Ultra — альтернатива iPhone и Samsung

Смартфон делает ставку на продвинутую систему камер с упором на ночную съемку и портреты, а также флагманскую производительность. Однако цена может отпугнуть.

Xiaomi 17 Ultra

Galaxy S25 FE — лучший телефон среднего класса

Смартфон получил качественный AMOLED-экран, хорошую автономность и фирменные AI-функции Samsung, но по камере и производительности уступает полноценным флагманам серии S25.

Galaxy S25 FE

iPhone 17 Pro Max — лучший премиальный iPhone

Он оснащен большим дисплеем с высокой яркостью, топовым процессором Apple и усовершенствованной системой камер с акцентом на видео. Главные минусы — высокая цена и большие габариты устройства.

iPhone 17 Pro Max

Xiaomi 17 — лучший компактный флагман

Устройство предлагает один из лучших аккумуляторов в классе и очень яркий, но компактный 6,3-дюймовый экран. Хотя программная оболочка остается спорной для пользователей.

Xiaomi 17

CMF Phone 2 Pro — лучший бюджетный телефон

Модель обладает необычным дизайном с разборным корпусом, базовым, но стабильным набором функций и достаточной производительностью. По цене $200 как таковых минусов у него нет.

CMF Phone 2 Pro

УНІАН По материалам:

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