Рейтинг лучших смартфонов 2026 года (фото)

В 2026 году рынок смартфонов стал еще более конкурентным: нет единого универсального лидера — разные модели выигрывают в разных категориях. Поэтому выбор зависит, прежде всего, от того, что для пользователя самое важное.
Редакция Tech Advisor протестировала десятки моделей Apple, Samsung и других брендов, оценивая их в реальных условиях: от игровых нагрузок до автономности и качества камер. На основе этих тестов составлен рейтинг самых лучших смартфонов 2026 года.
10 главных смартфонов 2026 года
Google Pixel 10 Pro XL — лучший смартфон 2026 года
Он отличается премиальным дизайном, лучшим экраном в отрасли, умной камерой и длительной программной поддержкой. Среди минусов — большие размеры и высокая цена.
Oppo Find X9 Pro — лучший камерофон
Флагман из Китая получил один из самых продвинутых камерных модулей на рынке, огромный аккумулятор и качественный дисплей. Но цена остается высокой, а срок обновления короче, чем у конкурентов.
Galaxy S26 Ultra — лучший софт
Флагман от Samsung отличается программными возможностями, встроенными AI-функциями и дополнительными инструментами безопасности. А обновление Android он будет получать до 2033 года.
Лучший iPhone — iPhone 17
Базовый iPhone наконец-то получил экран с частотой 120 Гц, увеличенный объем памяти и автономность Pro-моделей. Однако часть ИИ-функций пока работает нестабильно, а камера почти не изменилась.
OnePlus 15 — лучший по производительности
OnePlus 15 делает ставку на максимальную скорость работы, отличную автономность и сверхбыструю зарядку. Минус — камеры уступают флагманам конкурентов.
Xiaomi 17 Ultra — альтернатива iPhone и Samsung
Смартфон делает ставку на продвинутую систему камер с упором на ночную съемку и портреты, а также флагманскую производительность. Однако цена может отпугнуть.
Galaxy S25 FE — лучший телефон среднего класса
Смартфон получил качественный AMOLED-экран, хорошую автономность и фирменные AI-функции Samsung, но по камере и производительности уступает полноценным флагманам серии S25.
iPhone 17 Pro Max — лучший премиальный iPhone
Он оснащен большим дисплеем с высокой яркостью, топовым процессором Apple и усовершенствованной системой камер с акцентом на видео. Главные минусы — высокая цена и большие габариты устройства.
Xiaomi 17 — лучший компактный флагман
Устройство предлагает один из лучших аккумуляторов в классе и очень яркий, но компактный 6,3-дюймовый экран. Хотя программная оболочка остается спорной для пользователей.
CMF Phone 2 Pro — лучший бюджетный телефон
Модель обладает необычным дизайном с разборным корпусом, базовым, но стабильным набором функций и достаточной производительностью. По цене $200 как таковых минусов у него нет.